LUDNICA U NJEMAČKOJ /

Kaos na njemačkom derbiju, igrači bježali od navijača, intervenirala i policija

Foto: Profimedia

Igrači su bježali u svlačionicu, a zaštitari su pokušali spriječiti huligane

13.9.2025.
12:57
Sportski.net
Profimedia
Dramatične scene odigrale su se u petak navečer u derbiju njemačke Regionallige Nordost, četvrtog ranga natjecanja, između Halleschera i Chemie Leipziga koji se igrao pred više od 12 tisuća navijača. 

Riječ je o dva velika rivala, a još prije početka utakmice navijači su bacali predmete i baklje u teren. Tijekom utakmice navijači su gađali igrače bakljama i petardama, a najviše kaosa je nastalo nakon zadnjeg sučeva zvižduka. Navijači Halleschera uletjeli su u teren i napali igraču Chemieja. 

Foto: Profimedia
Foto: Profimedia
Foto: Profimedia

Sve o europskom nogometu pratite na portalu Net.hr

Igrači su bježali u svlačionicu, a zaštitari su pokušali spriječiti huligane. Morala je intervenirati i policija i tek tada se situacija smirila. Utakmica je završila 0:0 i Hallescher je ostao prvi, a Chemie predzadnji s jednim bodom. 

