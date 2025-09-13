Kaos na njemačkom derbiju, igrači bježali od navijača, intervenirala i policija

Dramatične scene odigrale su se u petak navečer u derbiju njemačke Regionallige Nordost, četvrtog ranga natjecanja, između Halleschera i Chemie Leipziga koji se igrao pred više od 12 tisuća navijača.

Riječ je o dva velika rivala, a još prije početka utakmice navijači su bacali predmete i baklje u teren. Tijekom utakmice navijači su gađali igrače bakljama i petardama, a najviše kaosa je nastalo nakon zadnjeg sučeva zvižduka. Navijači Halleschera uletjeli su u teren i napali igraču Chemieja.

Igrači su bježali u svlačionicu, a zaštitari su pokušali spriječiti huligane. Morala je intervenirati i policija i tek tada se situacija smirila. Utakmica je završila 0:0 i Hallescher je ostao prvi, a Chemie predzadnji s jednim bodom.

