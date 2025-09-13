Francuz zabio na debiju pa napravio nešto što će odjeknuti u Srbiji

Nogometaši Marseillea u prvoj su utakmici 4. kola francuskog prvenstva na svom Velodromeu svladali Lorient s visokih 4-0.

Drugi pogodak za Marseille je zabio stoper Benjamin Pavard kojem je to bila prva utakmica za Marseille po dolasku iz Intera na posudbu. Benjamin Pavard slavio je pogodak na način koji će razbjesniti sve srpske navijače. Naime, slavio je pokazivajući rukama simbol albanskog orla, slavlje koje smo vidjeli kod nogometaša albanskog porijekla.

🇫🇷 This is how Benjamin Pavard celebrated his goal on his @OM_Officiel debut. pic.twitter.com/IzwyvfqOMz — Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) September 12, 2025

Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr

Pavard nije albanskog porijekla, ali jasno je zašto je tako slavio. Naime, njegova supruga Kleofina Pnishi je francuska misica koja je porijeklom s Kosova. Prije nekoliko mjeseci se par vjenčao, a snimka s vjenčanja na kojoj oboje pokazuju spomenuti simbol je obišla svijet.

POGLEDAJTE VIDEO: Livaković se sprema za debi: 'Moji su ciljevi uvijek visoki, tako će biti i ovdje'