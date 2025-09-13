ZANIMLJIVO SLAVLJE /

Francuz zabio na debiju pa napravio nešto što će odjeknuti u Srbiji

Francuz zabio na debiju pa napravio nešto što će odjeknuti u Srbiji
Foto: Profimedia

Benjamin Pavard slavio je pogodak na način koji će razbjesniti sve srpske navijače

13.9.2025.
9:44
Sportski.net
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Marseillea u prvoj su utakmici 4. kola francuskog prvenstva na svom Velodromeu svladali Lorient s visokih 4-0.

Drugi pogodak za Marseille je zabio stoper Benjamin Pavard kojem je to bila prva utakmica za Marseille po dolasku iz Intera na posudbu. Benjamin Pavard slavio je pogodak na način koji će razbjesniti sve srpske navijače. Naime, slavio je pokazivajući rukama simbol albanskog orla, slavlje koje smo vidjeli kod nogometaša albanskog porijekla.

 

Sve o europskom nogometu čitajte na portalu Net.hr

Pavard nije albanskog porijekla, ali jasno je zašto je tako slavio. Naime, njegova supruga Kleofina Pnishi je francuska misica koja je porijeklom s Kosova. Prije nekoliko mjeseci se par vjenčao, a snimka s vjenčanja na kojoj oboje pokazuju spomenuti simbol je obišla svijet. 

POGLEDAJTE VIDEO: Livaković se sprema za debi: 'Moji su ciljevi uvijek visoki, tako će biti i ovdje'

Benjamin PavardOlympique MarseilleLigue 1
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZANIMLJIVO SLAVLJE /
Francuz zabio na debiju pa napravio nešto što će odjeknuti u Srbiji