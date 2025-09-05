Kramarić i Livaković pokušali objasniti zašto je Hrvatska bila loša: 'Svakako je to utjecalo'

Bilo je teško, očekivali smo takvu utakmicu, a jedino je važno nakon svega što smo osvojili tri boda, rekao je Andrej Kramarić, strijelac pogotka za 1-0 Hrvatske kod Farskih otoka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

„Svi su se ovdje namučili i siguran sam da će se i ubuduće reprezentacije ovdje namučiti. Točno smo takvu utakmicu i očekivali. Bila je borba do samog kraja. Naigrao sam se takvih dvoboja u karijeri, bezbroj puta, a mnoge sam i izgubio. Srećom, ovaj put smo slavili, imamo tri boda i čist put prema Svjetskom prvenstvu. Svakako je svemu uvjetovala i umjetna trava. Ovdje trčiš malo sa strahom i valjda sam zadnji put na njoj igrao kao dijete. Crna Gora? Bit će slično kao i danas. Oni će se braniti i zatvoriti, a mi ih moramo probiti. Moramo odigrati još agresivnije. Nisu to lake utakmice. Favorit si, svi očekuju pobjedu, a do nje nije lako doći. Pristup će biti ključan“, komentirao je Kramarić za NOVU TV koji je zabio 35. gol u dresu reprezentacije.

Na početku susreta Hrvatsku je spasio vratar Dominik Livaković koji je u petoj minuti spriječio domaće vodstvo.

„Dosta prilika smo dopustili Farskim otocima i to ubuduće ne smijemo raditi. Ukupno gledano nije bilo lako. Podloga je drugačija i teško je igrati na njoj. Nikome neće ovdje biti lako igrati, a njihov je golman svašta obranio. Za tri dana protiv Crne Gore ipak moramo odigrati puno bolje. Trebamo napraviti pravu analizu i uz naše navijače osvojiti nova tri boda“, kazao je hrvatski vratar Dominik Livaković.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Vaso i Croata ušli u mentalni dvoboj: Najavili dva scenarija kraja!