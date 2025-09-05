Zanimljivo diljem Europe: Gattuso počeo petardom, Kek spasio bod, Česi dobili u Podgorici

Nogometna reprezentacija Češke zadržala je vodstvo u skupini L kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo, u kojoj igra i Hrvatska, 2-0 gostujućom pobjedom protiv Crne Gore u Podgorici.

Červ (4) je lijepim udarcem sa 20-ak metara doveo Čehe u prednost u otvaranju dvoboja, da bi Černy (90+6) duboko u sudačkoj nadoknadi iskoristio protunapad za konačni rezultat.

Francuzi uspješno počeli kvalifikacije

Češka sada ima 12 bodova, ali iz pet susreta, dok je Hrvatska druga s devet bodova iz tri susreta. Crna Gora, koja će gostovati u Zagrebu za tri dana, ima šest bodova iz četiri susreta. U skupini su još Farski otoci koji imaju tri boda te Gibraltar koji je bez bodova.

Svjetski doprvak Francuska svoj je put ka SAD-u, Meksiku i Kanadi započela 2-0 gostujućom pobjedom protiv Ukrajine koja ju je ugostila u Wroclawu. Olise (10) je zabio prvi, a Mbappe (52) drugi gol.

Sve o kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo čitajte na portalu Net.hr

Novi talijanski izbornik Gennaro Gattuso krenuo je uvjerljivom domaćom 5-0 pobjedom protiv Estonije u Bergamu do koje su "azzurri" stigli u drugom poluvremenu golovima Keana (58), Reteguija (69, 89), Raspadorija (71) i Bastonija (90+2). No, Talijani i dalje imaju veliki zaostatak za vodećom Norveškom, sada su na šest bodova iz tri susreta, dok je Norveška osvojila 12 iz četiri.

Zanimljivo je bilo u Ljubljani gdje su Slovenija i Švedska na startu svog ciklusa u skupini B odigrale 2-2. Gosti su dva puta vodili preko Elange (18) i Ayarija (73), ali su Lovrić (46) i Vipotnik (90) spasili bod.

