Izbornik na žestokom udaru: 'Bravo, Daliću, linolada taktika. Što je sada opravdanje?'
Navijači su pronašli glavnog krivca nakon slabe predstave hrvatske nogometne reprezentacije
Hrvatski nogometni reprezentativci nastavili su u kvalifikacijskoj skupini L pobjedama krčiti put prema Svjetskom prvenstvu, u gostima je Hrvatska ovog petka pobijedila Farske otoke s 1-0 (1-0).
Utakmicu je odlučio pogodak Andreja Kramarića u 31. minuti čime je nastavljen pobjednički hrvatski niz u skupini.
Mogla je Hrvatska i jednostavnije slaviti na dalekom gostovanju. U prvom poluvremenu je Petar Sučić pogodio okvir vrata, dok je u nastavku susreta dvije odlične šanse imao Kramarić, kao i po jednu Jakić i Smolčić, ali nije se drugi put zatresla domaća mreža. Farski otoci su bili opasni kroz kontranapade, dok su u drugom poluvremenu čak i hrabrije krenuli prema izjednačenju do kojeg nisu stigli.
Navijače ovakva predstava izabranika Zlatka Dalića nije oduševila, a svoje nezadovoljstvo iskazali su u komentarima na društvenim mrežama.
U nastavku prenosimo neke od komentara:
"Umalo ste uspjeli učiniti da današnji dan bude blagdan na Farskim Otocima."
"Bravo Daliću. Sporo, tromo, bezidejno i negledljiva linolada taktika."
"Zbog ovakve igre je Đalović dobio otkaz..."
"Ono kad moraš čupati pobjedu protiv Farskih otoka. Što je sad opravdanje, mokar teren?"
