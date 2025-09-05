Ajme majko? Ili možda ne. Legenda tvrdi: 'Farski otoci su bili kao Barcelona, što nitko nije očekivao'

"Ajme majko, teže od očekivanog!". Rekao je Igoru Pamiću potpisnik ovih redaka nakon minimalne pobjede Hrvatske u Tórshavnu protiv žilavih Farskih otoka 1-0. Pamić mu je odgovorio:

"Ovako. Kad sam vidio sastav prije utakmice, u društvu svojih prijatelja sam rekao - bit će teško. Zašto? Farski otoci nisu više to što su nekad bili. Jednostavno, vidio sam jednu hitrinu, organizaciju i sve, ali isto tako Hrvatska je po prvi put istrčala u ovakvom sastavu. Normalno, po nekom željenom tijeku moraš očekivati probleme, htjeli mi to ili ne. Mi smo ih dobili odmah u startu i to nas je vjerojatno poremetilo s onom čistom situacijom kad je Livaković obranio 'mrtvaca' i onom drugom kad su nam napravili mali, lagani pritisak, kad je to izgledalo vrlo loše u određenom momentu", kaže u uvodu Div iz Žminja i nastavlja:

"Međutim, isto tako, hvala Bogu da smo se dosta brzo vratili i da smo golom ipak sebi malo olakšali situaciju. Jer, Farski otoci su se pokazali nezgodnim, ali nedostaje im individualne kvalitete."

Što nije Hrvatska danas uspjela da bude na svojoj uobičajenoj razini?

"Da držimo totalno utakmicu pod kontrolom. Farski otoci su bili veoma organizirani, vrlo im se teško dolazilo u čiste situacije i to stvara momčad nervoznom, a da naš izbornik nije bio baš siguran vidjelo se kad je stavio u igru i Modrića i Perišića itd. I to je dobro. Jednostavno, nismo se uspjeli nametnuti do kraja i moram priznati da to nije bilo idealno. Budući da sam ja osobno očekivao da će s ovom momčadi protiv Farskih otoka biti teško, ja sam ekstra zadovoljan. Čestitke izborniku, pogodio je. Odmorio je puno igrača za sljedeću utakmicu, a dobili smo. To je najbitnije u nogometu".

Na kraju je bilo panike u obrani Hrvatske...

"Je i to me iznenadilo malo, moram biti iskren. Vidio se jedan strah i panika. Držim da imamo kvalitetu protiv ovakve reprezentacije igrati i držati loptu pod kontrolom. Nismo u određenom momentu bili ni vamo ni tamo, ali opet ponavljam, taj rezultat nije bio samo od 1-0. Vidjeli smo jednu specifičnu situaciju suparnika koji se u jednom trenutku branio sa 10 igrača, a s druge strane svi su bili preko centra kao jedna Barcelona, dođu ti sa 6-7 igrača gore i preuzimaju rizik. To je vrlo specifična situacijai to nitko na terenu nije očekivao. Uspjeli smo unatoč svemu tome napraviti ono što smo htjeli."

Andrej Karamarić je zabio 35. gol za Hrvatsku, debitirao je i Ličanin Ivan Smolčić. Imamo i Ličanina sad u reprezentaciji.

"Izbornik Dalić povlači sve poteze, radi po svojoj savjesti što je jako dobro. Najbitnije je da mi idemo svojim putem. Uvijek će biti priča kako je bilo, što je bilo. Kad uzmemo sve u obzir, odmorili smo puno igrača, pobijedili, spremni smo za sljedeću utakmicu. Ovu treba što prije zaboraviti. Danas svi igraju nogometi veselim se što dobivamo i druge dečke koji mogu odgovoriti određenim zahtjevima. Tako da za Hrvatsku momentalni zime nema.

Vratimo se malo na obranu Livakovića. Skinuo je čudesno, bilo bi zafrknuto da nije...

"Bit ću dosta sarkastičan i reći zato i je na golu".

Crna Gora u ponedjeljak u Zagrebu i Robert Prosinečki, vaš prijatelj i bivši reprezentativni suigrač?

"Ma, svaka čast, sve pet, ali nemaju šanse. Vidjet ćemo jednu drugu Hrvatsku, vidjet i uživat u njoj", zaključio je Igor Pamić.

