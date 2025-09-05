Dalić brutalno iskren: 'Čak moram reći i to nakon puno vremena'

Očekivali smo tešku utakmicu, ali nikako ovako tešku, komentirao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić 1-0 pobjedu kod Farskih otoka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

„Upamtit ćemo samo tri boda i ništa drugo. Sve ostalo je stvarno bilo za zaborav. Nismo bili dobri. Bilo je puno grešaka s naše strane, mnoge smo stvari loše radili. Odigrali smo bez samopouzdanja. Namučili su nas maksimalno. Čak moram reći da je nakon puno vremena naš voljni moment bio slab. Farski otoci su u svemu bili ispred, imali su veću želju, agresivnost i trku“, bio je prvi osvrt izbornika Zlatka Dalića.

„Imali smo neke prilike i možda bi bilo lakše da smo zabili za 2-0. Očito je puno toga utjecalo na takvu našu izvedbu. Ne samo teren, već i vrijeme, ali i brojni izostanci koje smo imali. Bilo je puno promjena u sastavu. Nadam se da nećemo tako brzo ponoviti ovako lošu predstavu. Želimo već protiv Crne Gore isprati gorak okus koji je ipak ostao nakon ovih 90 minuta“, rekao je izbornik Dalić i najavio idućeg suparnika, Crnu Goru u ponedjeljak u Zagrebu.

„Moramo imati šest bodova nakon ove dvije rujanske utakmice. To smo najavili i po to idemo. Moramo se popraviti u svakom pogledu i malo bolje posložiti. Treba odigrati puno bolje. Domaćini smo, igramo pred našim navijačima i tražimo bolju igru uz tri boda“, zaključio je Dalić.

