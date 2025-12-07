Vušković Nijemcima objasnio golčinu! Njegov suigrač: 'Što taj klinac radi, kako je to moguće?'
'Nisam mogao ni slaviti jer sam samo u nevjerici odmahivao glavom'
U susretu 13. kola Bundeslige HSV je pobijedio Werder 3-2, a za potez utakmce pobrinuo se hrvatski reprezentativac Luka Vušković.
U 75. minuti ubacio je Fabio Vieira iz slobodnog udarca s desne strane, a hrvatski stoper je nevjerojatno u stilu Zlatana Ibrahimovića petom zabio svoj drugi gol ove sezone.
"Svi su zadivljeni udarcem petom Luke Vuškovića (18) za Hamburg!", piše njemački Bild i dodaje:
"U 75. minuti slobodan udarac Vieire završava iza Vuškovića. Ali Hrvat oslobađa petu, akrobatski plasirajući loptu u lijevi kut za vodstvo od 2-1. Apsolutni gol iz snova."
Vušković je gol žestoko proslavio sa suigračima i navijačima.
"Svaki dan igram Teqball s Rembergom, možda odatle dolazi ovakav gol. Igramo s nekoliko igrača svaki dan. Sjajno je igrati s njima. Utakmica je pomogla u tom trenutku. Jako je zabavno", rekao je Vušković za Bild.
Spomenuti Nicolai Remberg nije mogao vjerovati kakav je gol vidio.
"Stajao je točno iza mene. Nisam mogao ni slaviti jer sam samo u nevjerici odmahivao glavom. Mislio sam: 'Što taj klinac radi?'. Uvijek kažem da je prirodan talent. Nevjerojatan je! Nisam mogao ni slaviti jer sam se pitao kako je tako nešto uopće moguće."