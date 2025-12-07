FREEMAIL
Vušković bolje od Ibrahimovića: Nijemci ne mogu vjerovati kakvu je golčinu zabio hrvatski dragulj

Vušković bolje od Ibrahimovića: Nijemci ne mogu vjerovati kakvu je golčinu zabio hrvatski dragulj
Foto: Oliver Ruhnke/imago Sportfotodienst/profimedia

Vušković je zabio svoj drugi gol ove sezone

7.12.2025.
17:38
HinaSportski.net
Oliver Ruhnke/imago Sportfotodienst/profimedia
U susretu 13. kola njemačkog nogometnog prvenstva HSV je pobijedio Werder sa 3-2, a jedan od golova za pobjednički sastav postigao je hrvatski reprezentativac Luka Vušković.

Zanimljivo, čak četiri gola pala su u drugom dijelu.

Werder je poveo u posljednjim trenucima prvog dijela golom Jensa Stagea. HSV je izjednačio u 63. minuti preko Sambija Lokonge, a u 75. minuti je Vušković okrenuo rezultat. Ubacio je Fabio Vieira, a hrvatski stoper sjajno petom zabio svoj drugi gol ove sezone. Gol OVDJE.

 

Justin Njinmah je izjednačio u 78. minuti, a pobjedu Hamburgu donio je Yussuf Poulsen u 84. minuti.

HSV je napredovao na 13. mjesto sa 15 bodova, dok je Werder dvije stepenice više s bodom više.

U posljednjem susretu kola sastaju se Borussia Dortmund i Hoffenheim.

Na ljestvici vodi Bayern sa 37 bodova ispred RB Leipziga sa 29 bodova.

