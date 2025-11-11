FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
skupi noge, franjo /

Nevjerojatan potez vatrenog dragulja na treningu postao viralni hit

Nevjerojatan potez vatrenog dragulja na treningu postao viralni hit
×
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Zlatko Dalić je iz pozadine promatrao situaciju i nije mogao sakriti osmijeh

11.11.2025.
8:22
Vehmir Džakmić
Nel Pavletic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski nogometni savez je na svom službenom Instagram profilu oduševio pratitelje objavom spektakularnog poteza mladog nogometnog talenta Luke Vuškovića. Snimka s treninga reprezentacije brzo je postala viralna i prikupila brojne pohvale za vještinu mladog igrača.

U videu je zabilježen trenutak u kojem Vušković, tijekom popularne igre ševe, maestralnom rabonom gura loptu kroz noge suigraču. Ovaj potez izazvao je pravo oduševljenje među ostalim reprezentativcima, koji su odmah potrčali proslaviti s mladim draguljem. U pozadini se vidi i široki osmijeh izbornika Zlatka Dalića, koji je s odobravanjem popratio majstoriju.

 

 

Objava je stigla u jeku priprema A reprezentacije za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Farskih otoka i Crne Gore. Atmosfera u momčadi očito je opuštena i pozitivna, što je ključno za uspjeh. 

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO, gdje god se nalazili

HNS je video popratio opisom: "Imamo na videu! Dragulj iz riznice Luke Vuškovića!", a obožavatelji su u komentarima izrazili svoje divljenje. "Rabona nutmeg", "Dalićev osmijeh", samo su neke od reakcija, a drugi su se našalili na račun igrača kojem je lopta prošla kroz noge: "Je***a Franjo, htio burek, a dobio ćevape".

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto Dinamu ide loše? Boban je osigurao mir, ali nisu ugašeni svi požari

Luka VuškovićFranjo IvanoviĆMarco PašalićZlatko DalićVatreni
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
skupi noge, franjo /
Nevjerojatan potez vatrenog dragulja na treningu postao viralni hit