Nevjerojatan potez vatrenog dragulja na treningu postao viralni hit

Hrvatski nogometni savez je na svom službenom Instagram profilu oduševio pratitelje objavom spektakularnog poteza mladog nogometnog talenta Luke Vuškovića. Snimka s treninga reprezentacije brzo je postala viralna i prikupila brojne pohvale za vještinu mladog igrača.

U videu je zabilježen trenutak u kojem Vušković, tijekom popularne igre ševe, maestralnom rabonom gura loptu kroz noge suigraču. Ovaj potez izazvao je pravo oduševljenje među ostalim reprezentativcima, koji su odmah potrčali proslaviti s mladim draguljem. U pozadini se vidi i široki osmijeh izbornika Zlatka Dalića, koji je s odobravanjem popratio majstoriju.

Objava je stigla u jeku priprema A reprezentacije za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo 2026. protiv Farskih otoka i Crne Gore. Atmosfera u momčadi očito je opuštena i pozitivna, što je ključno za uspjeh.

HNS je video popratio opisom: "Imamo na videu! Dragulj iz riznice Luke Vuškovića!", a obožavatelji su u komentarima izrazili svoje divljenje. "Rabona nutmeg", "Dalićev osmijeh", samo su neke od reakcija, a drugi su se našalili na račun igrača kojem je lopta prošla kroz noge: "Je***a Franjo, htio burek, a dobio ćevape".

