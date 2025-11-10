Zlatko Dalić se nasmijao na pitanje o Dinamu i Hajduku i svima sve rekao u jednoj rečenici

Ispred hrvatske nogometne reprezentacije posljednje su dvije utakmice u skupini L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje će iduće godine organizirati SAD, Kanada i Meksiko.

Upitan o situaciji u HNL-u, izbornik Zlatko Dalić nije želio previše komentirati niti situaciju u Dinamu i HNL-u, a ni to što je Hajduk vodeća momčađ prvenstva.

"Ne bi se štel mešati," poručio je, ali je zato čestitao igračima i stožeru U-17 reprezentacije koja se probila u drugi krug SP-a u Katru.

"Želim čestitati dečkima i izborniku na sjajnoj prezentaciji. To je hrvatska budućnost, to je naš sustav iz kojeg dolaze igrači. Sa 17 godina je rano govoriti što će biti kasnije, ali želim da naprave dobar rezultat, da ponove naš rezultate iz Katra. Neka samo ovako nastave."

