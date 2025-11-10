FREEMAIL
FINIŠ KVALIFIKACIJA /

Zlatko Dalić govori u 10 sati! Sve oči uprte u izbornika pred najvažniji tjedan Hrvatske

Dalićevi izabranici na korak su od službenog plasmana na SP

10.11.2025.
9:44
Sportski.net
Profimedia
Vatreni se danas okupljaju u Zagrebu! Izbornik Zlatko Dalić u 10 sati izlazi pred novinare uoči završnih kvalifikacijskih okršaja za Svjetsko prvenstvo.

Hrvatsku prvo čeka dvoboj s Farskim Otocima u Rijeci, a potom gostovanje u Podgorici protiv Crne Gore. Ozlijeđeni Kovačić i Budimir otpali su iz kadra, pa su poziv dobili Oršić i Musa.

Dalićevi izabranici na korak su od plasmana, dovoljan im je tek bod kako bi i matematički potvrdili vizu za sedmo svjetsko natjecanje u povijesti.

Konferenciju izbornika pratite uživo na Net.hr.

Uskoro opširnije...

POGLEDAJTE VIDEO: Oršić se vraća nakon jedne, Musa nakon dvije godine: Koliko mogu pomoći Hrvatskoj?

VatreniZlatko Dalić
