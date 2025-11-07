Oršić se vraća nakon jedne, Musa nakon dvije godine: Koliko mogu pomoći Hrvatskoj?

KRAJ KVALIFIKACIJA /

Mislav Oršić i Petar Musa nova su pojačanja za posljednji krug kvalifikacija koji je na rasporedu 14. i 17. studenog. Zlatko Dalić pozvao je napadački dvojac kao zamjene za ozlijeđene Antu Budimira, koji ima problema s listom i Matea Kovačića, kojeg muči peta. Oršić se u kadar reprezentacije vraća nakon godine dana, a Musa nakon dvije. Hrvatska se okuplja u ponedjeljak i isti dan putuje za Rijeku gdje će odraditi pripremu za Farske Otoke s kojima igra u petak na Rujevici.