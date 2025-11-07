FREEMAIL
PROFESOR NIKO /

Kovač: 'Poraz od Cityja je bolan i koristan jer što se više penjete, detalji postaju važniji'

×
Foto: Jürgen Kessler/imago Sportfotodienst/profimedia

'Koliko god bolne bile, ponekad su takve utakmice i korisne'

7.11.2025.
18:42
Sportski.net
Jürgen Kessler/imago Sportfotodienst/profimedia
Zaključujući intenzivno razdoblje od sedam utakmica u 22 dana, Borussia Dortmund u subotu se susreće s HSV-om i želi ispraviti nedavni poraz od 1-4 protiv Manchester Cityja te s pozitivnim osjećajem ući u reprezentativnu pauzu.

Nadmoć Manchester Cityja nad Borussijom bila je očita, a Nijemci pišu kako je rezultat itekako pravedan. 

"Iako je Borussia stvorila brojne prilike, konačni poraz 4:1 u konačnici je pošten odraz odnosa snaga koji je potaknuo raspravu o pravom razvoju momčadi Nike Kovača, koja ove sezone još nije pobijedila vrhunsku momčad u regularnom dijelu", piše Kicker

"Koliko god bolne bile, ponekad su takve utakmice i korisne. One vam mogu otvoriti oči. Jer ako želimo nastaviti uspon, i kao momčad i pojedinačno, onda se moramo okrenuti najboljima na svijetu za smjernice. Moramo se nastaviti razvijati. I ne škodi pogledati oko sebe, promatrati trikove, detalje i finoću drugih, vidjeti gdje se i sami možemo poboljšati", rekao je trener BVB-a, Niko Kovač pa dodao: 

"Morate biti fokusirani i koncentrirani u svakoj situaciji. Morate dati sve od sebe s loptom i bez nje. Jer što se više penjete, detalji postaju važniji."

Kovača ne očekuje lak zadatak ni u Hamburgu, za koji igra Luka Vušković, ali i gdje je i sam profesionalno igrao između 1999. i 2001. godine. 

"HSV je stigao u ligu, svi to znaju. Obje njihove dosadašnje pobjede bile su kod kuće. Čeka nas teška utakmica. Zato moramo biti u svojoj igri od prve minute i igrati svoju igru", rekao je Kovač, čija je kći rođena u Hamburgu. 

"Zato imam snažnu vezu s gradom, i profesionalno i osobno."

Niko KovačBorussia Dortmund
najčitanije
