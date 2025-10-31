Niko Kovač radi čuda u Dortmundu: Borussia ruši rekorde i među najboljima je u 'ligama petice'

Borussia Dortmund slavila je u devetom kolu Bundeslige na gostovanju kod Augsburga 1:0 te se tako popeli na drugo mjesto ljestvice i barem privremeno stigli na samo četiri boda iza vodećeg Bayerna.

Momčad Nike Kovača je poprilično sretno došla do pobjede budući da je lopta u 37. minuti do strijelca Guirassyja došla nakon što ju je branič Augsburga napucao u svog suigrača.

No, Borussia je na ovoj utakmici sačuvala šestu 'praznu mrežu' ove sezone Bundeslige - zajednički najbolji rezultat u pet najvećih europskih liga s Arsenalom i novi klupski rekord za BVB nakon devet utakmica sezone u prvenstvu.

6 - Borussia Dortmund kept their sixth clean sheet of this Bundesliga season - a joint best in Europe's big five leagues with Arsenal and a new club record for BVB after nine matches of a BL season. Stronghold. pic.twitter.com/f7lPgNwZEY — OptaFranz (@OptaFranz) October 31, 2025

U sastavu Augsburga ni minute nisu dobili hrvatski igrači. Kristijan Jakić utakmicu je iznenađujuće odgledao s klupe za rezervne igrače, a Nediljko Labrović bio je pričuvni vratar.

