Niko Kovač radi čuda u Dortmundu: Borussia ruši rekorde i među najboljima je u 'ligama petice'
Borussia je na ovoj utakmici sačuvala šestu 'praznu mrežu' ove sezone Bundeslige
Borussia Dortmund slavila je u devetom kolu Bundeslige na gostovanju kod Augsburga 1:0 te se tako popeli na drugo mjesto ljestvice i barem privremeno stigli na samo četiri boda iza vodećeg Bayerna.
Momčad Nike Kovača je poprilično sretno došla do pobjede budući da je lopta u 37. minuti do strijelca Guirassyja došla nakon što ju je branič Augsburga napucao u svog suigrača.
No, Borussia je na ovoj utakmici sačuvala šestu 'praznu mrežu' ove sezone Bundeslige - zajednički najbolji rezultat u pet najvećih europskih liga s Arsenalom i novi klupski rekord za BVB nakon devet utakmica sezone u prvenstvu.
U sastavu Augsburga ni minute nisu dobili hrvatski igrači. Kristijan Jakić utakmicu je iznenađujuće odgledao s klupe za rezervne igrače, a Nediljko Labrović bio je pričuvni vratar.