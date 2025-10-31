Važna tri boda za Kovača u teškoj utakmici, drže Bayern pod pritiskom

Nogometaši dortmundske Borussije, koje vodi hrvatski trener Niko Kovač, pobijedili su Augsburg u gostima 1-0 u prvom susretu devetog kola Bundeslige.

Uz utakmicu više od ostalih Borussia (D) se barem privremeno vratila na drugo mjesto ljestvice. Ima četiri boda manje od Bayerna koji je dosad ostvario svih osam pobjeda.

Sve o Bundesligi čitajte na portalu Net.hr.

Tvrda je bila utakmica u Augsburgu gdje nisu prave šanse frcale na sve strane, ali je odlučio jedan bljesak najboljeg napadača kluba iz Dortmunda. U 37. minuti je Guirassy naciljao i pogodio domaću mrežu i ispostavilo se na kraju, time osigurao svojoj momčadi tri boda.

Hrvatski igrači Kristijan Jakić i Nediljko Labrović ostali su tijekom cijelog susreta na domaćoj klupi za pričuve, a njihova je momčad ostala na 15. mjestu ljestvice.

