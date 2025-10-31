LUDA PROŠLOST /

Yamal kupio veliku vilu: Španjolci otkrili koji je nekad sretno zaljubljeni slavni par tamo živio

Foto: Profimedia

Objavio je niz slika na svojim društvenim mrežama, uključujući i jednu na kojoj je viđen u vrtu svoje nove rezidencije

31.10.2025.
21:43
Sportski.net
Profimedia
Lamine Yamal nastavlja svoje ubrzano odrastanje. Mlada zvijezda Barcelone skuplja životna iskustva unatoč tome što ima samo 18 godina, a sada se upravo uselio u svoju prvu vilu. 

Objavio je niz slika na svojim društvenim mrežama, uključujući i jednu na kojoj je viđen u vrtu svoje nove rezidencije. Španjolci su odmah prepoznali kako se radi o kući u kojoj su živjeli Pique i Shakira, a uz koju je Yamal navodno kupio dvije susjedne nekretnine, jednu od 869 m² i drugu od 371 m², jedinu imovinu koju su bivši branič Barcelone i kolumbijska pjevačica imali zajedničku.

Kako piše Mundo Deportivo, Lamine Yamal je platio 10,5 milijuna eura za kupnju nekretnine u kojoj će najvjerojatnije živjeti sa svojim rođakom i prijateljem. 

Selidba se događa u 'brzim koracima', a Lamine je odmah i podijelio na društvenim mrežama fotografiju na kojoj pozira, okrenut leđima kameri, u vrtu svoje nove kuće s pogledom na ono što će sada biti njegova nova rezidencija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli @lamineyamal

Podsjetimo, Yamal je prije tri tjedna bio i u Hrvatskoj. Jedan od najboljih igrača današnjice koji je s 18 godina zamalo osvojio i Zlatnu loptu objavio je story na svom Instagramu, na kojem je bilo vidljivo kako je 18-goodišnjak uživao u letu helikopterom iznad Kornata. S njim je bila i njegova djevojka, sedam godina starija argentinska pjevačica Nicki Nicole

Lamine YamalBarcelonaGerard PiqueShakira
