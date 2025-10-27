Ratni El Clasico napravio raskol u reprezentaciji koja je glavni favorit za svjetsko zlato

El Clasico ponovno se pokazao kao jedna od najvećih utakmica koju nogomet može ponuditi. Real je kod kuće svladao Barcelonu 2:1 i tako se odvojio na čelu La Lige s pet bodova prednosti nad Blaugranom.

Igrači Reala bili su potpuno 'nabrijani' pod samog početka, a upravo im je ta agresivnost i veća želja na krjau i donijela pobjedu protiv ekipe koja je igrala bez nekoliko svojih najvažnijih igrača poput Lewandowskog, Raphinhe i Olma.

No, utakmica koja španjolskom nogometu donosi jako puno, sada bi mu mogla i oduzeti nešto. Naime, Lamine Yamal je taj čije su izjave nabrijale igrače Reala, koji nisu štedjeli 18-godišnjaka.

Kad je utakmica završila, odmah se na terenu poznati prgavac i puno više od toga, Carvajal odlučio istresti na Barcinom mladiću, ali i kolegi iz reprezentacije.

Nakon svega Yamal je otpratio Carvajala s Instagrama, a španjolski mediji pišu kako stanje u reprezentaciji neće biti dobro nakon ovoga.

El Clasico je tako izgleda započeo raskol u reprezentaciji, osam mjeseci pred Svjetsko prvenstvo gdje je Španjolska glavni favorit za naslov prvaka.

