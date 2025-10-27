Dok su svi gledali u Viniciusa, evo što je radio Bellingham: Za ovo mu se sprema velika kazna

Real je u El Clasicu svladao Barcelonu na svom stadionu 2-1, a utakmica je očekivano imala žestoki naboj koji prakitčki nije završio kada je sudac odsvirao kraj.

Iako je većina očiju usmjerena u Viniciusa koji ponovno 'nije razočarao', još je jedan igrač Reala bio 'na nivou'. Jude Bellingham (22) je, naime, izveo isti potez koji ga je prošle godine doveo u nevolju s UEFA-om.

Bellingham je kažnjen s 28.700 eura i uvjetnom zabranom igranja na jednu utakmicu zbog gestikuliranja prema međunožju nakon što je postigao izjednačujući gol u pobjedi Engleske od 2-1 nad Slovačkom na Euru 2024.

U to vrijeme, Bellingham je to odbacio kao privatnu šalu s prijateljima koji su putovali u Njemačku.

"Interna šala prema nekim bliskim prijateljima koji su bili na utakmici. Ništa osim poštovanja prema tome kako je ta slovačka momčad igrala večeras", rekao je Englez 'praveći se Englezom'.

Ali, mladić je snimljen kako radi potpuno istu stvar u El Clasicu u nedjelju. Bellingham je odigrao važnu rolu u pobjedi Reala i, još jednom, gestikulirao prema svom međunožju - ovaj put s isplaženim jezikom.

Foto: Gokhan Taner/mei/sipa Press/profimedia

Napetosti su proključale pred kraj utakmice kada je Pedri - Bellinghamov rival u veznom redu - dobio crveni karton. Bilo je još guranja i naguravanja, na klupi kao i na terenu, kada su se Realove zvijezde nagurale na Laminea Yamala nakon zvižduka o kraju utakmice.

Vinicius Junior i Dani Carvajal obojica su rukama gestikulirali prema 18-godišnjaku nakon što je optužio Los Blancose za "pljačku" i "žaljenje" na utakmicama.

Bellingham se također pridružio tučnjavi, napisavši na Instagramu nakon pobjede: "Priča je jeftina. HALA MADRID SIEMPRE!!!" Ostaje vidjeti hoće li ga LaLiga kazniti.

Foto: Gokhan Taner/mei/sipa Press/profimedia

Kazna za Euro 2024. izrečena mu je od strane UEFA-e, a rok njegove uvjetne zabrane od jedne utakmice istekao je ljetos.

Podsjetimo, Gareth Bale izbjegao je kaznu nakon što je napravio grubu gestu prema navijačima Atletico Madrida dok je slavio gol Reala 2019. godine, a trener Barce Hansi Flick dobio je samo žuti karton zbog vlastite opscene geste ranije ovog mjeseca. Stoga Bellingham možda razmišlja o svojim šansama da prođe nekažnjeno.