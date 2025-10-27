Vinicius poludio! Alonso ga izvadio iz igre, Brazilac zaprijetio odlaskom iz Reala! 'Je*i se...'
Spektakularni El Clasico donio je pobjedu Real Madrida 2:1 nad Barcelonom, ali i novi ispad Viniciusa Juniora.
Real je poveo golom Mbappea, Barca izjednačila preko Fermin Lopeza, a Bellingham vratio vodstvo domaćima prije poluvremena. U 72. minuti Xabi Alonso odlučio je zamijeniti Viniciusa Rodrygom – što je Brazilca potpuno izbacilo iz takta.
Negodovao je, psovao i poručio treneru “je*i se”, a prema navodima DAZN-a, čak zaprijetio odlaskom iz momčadi: “Odlazim, bolje da idem.”
Vinicius Jr y su reacción tras ser cambiado por Xabi Alonso en ELCLÁSICO 😠— DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2025
"Me voy del equipo, me voy" 🔊#ELPOST pic.twitter.com/12AGPajpCo
Xabi Alonso nakon utakmice nije želio dramatizirati: “Vini je dao svoj doprinos, razgovarat ćemo unutar svlačionice. U momčadi ima različitih osobnosti i moramo ih razumjeti.”
Real nakon deset kola vodi La Ligu s 27 bodova, pet više od Barcelone.
