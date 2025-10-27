UVIJEK U CENTRU PAŽNJE /

Vinicius poludio! Alonso ga izvadio iz igre, Brazilac zaprijetio odlaskom iz Reala! 'Je*i se...'
Foto: Manu Reino/defodi Images/profimedia

Xabi Alonso nakon utakmice nije želio dramatizirati

27.10.2025.
8:52
Sportski.net
Manu Reino/defodi Images/profimedia
Spektakularni El Clasico donio je pobjedu Real Madrida 2:1 nad Barcelonom, ali i novi ispad Viniciusa Juniora.

Real je poveo golom Mbappea, Barca izjednačila preko Fermin Lopeza, a Bellingham vratio vodstvo domaćima prije poluvremena. U 72. minuti Xabi Alonso odlučio je zamijeniti Viniciusa Rodrygom – što je Brazilca potpuno izbacilo iz takta.

Negodovao je, psovao i poručio treneru “je*i se”, a prema navodima DAZN-a, čak zaprijetio odlaskom iz momčadi: “Odlazim, bolje da idem.”

 

 

Xabi Alonso nakon utakmice nije želio dramatizirati: “Vini je dao svoj doprinos, razgovarat ćemo unutar svlačionice. U momčadi ima različitih osobnosti i moramo ih razumjeti.”

Real nakon deset kola vodi La Ligu s 27 bodova, pet više od Barcelone.

