Španjolski mediji sve otkrili: Evo što je pokrenulo sukob na Bernabeu, Vinicius u središtu svega

Iako je Real Madrid slavio protiv Barcelone 2:1, završetak nedjeljnog El Clasica na Santiago Bernabeuu obilježila je napetost između Viniciusa Juniora i tinejdžera Laminea Yamala.

Kako kaže Marca, sve je počelo tijekom utakmice kada je Vinicius dobacio Yamalu: „Ti samo dodaješ loptu unatrag.“ Napetost je eskalirala nakon posljednjeg zvižduka. Brazilac, frustriran zamjenom u 72. minuti, pokušao je prići mladom Barceloninom igraču, ali su ga osiguranje i suigrači spriječili.

Dani Carvajal dodatno je rasplamsao situaciju, prišavši Yamalu i rekavši: „Previše pričaš. Hajde, pričaj sad.“ Eduardo Camavinga brzo je reagirao i fizički zadržao tinejdžera kako bi spriječio daljnji sukob.

U metežu su dva igrača Reala, uključujući vratara Andrija Lunina, zaradila žute kartone, dok je s druge strane Pedri isključen zbog drugog žutog kartona nakon prekršaja nad Aurélienom Tchouamenijem.

Unatoč kaosu, Real je pobjedom pobjegao Barceloni na pet bodova prednosti i učvrstio se na vrhu La Lige.

