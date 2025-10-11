ZVIJEZDA KOD NAS /

Lamine Yamal je u Hrvatskoj i leti nad našim otocima: Pogledajte javljanje s Kornata

Foto: Oleksandr Prykhodko/alamy/profimedia

S njim je i njegova djevojka, sedam godina starija argentinska pjevačica Nicki Nicole

11.10.2025.
19:36
SPORTSKI.NET
Oleksandr Prykhodko/alamy/profimedia
Lamine Yamal je u Hrvatskoj. Zvijezda Barcelone objavila je story iz Lijepe naše. 

Jedan od najboljih igrača današnjice koji je s 18 godina zamalo osvojio i Zlatnu loptu objavio je story na svom Instagramu, a vidljivo je kako 18-goodišnjak uživa u letu helikopterom iznad Kornata. 

S njim je i njegova djevojka, sedam godina starija argentinska pjevačica Nicki Nicole koja je također objavila video na svom storyju. Njegov story OVDJE, a njen OVDJE

Yamal se našalio kako je Nicole pet minuta nakon videa bilo muka, a dodao je i emotikon plakanja od smijeha. 

Inače, Yamal nije pozvan u reprezentaciju Španjolske za vrijeme ove reprezentativne stanke zbog ozljede prepona, a prema prvim procjenama, njegov oporavak trebao bi trajati dva do tri tjedna.

U međuvremenu uživa u Lijepoj našoj. Ugodan boravak ti želimo, momče. Svrati i češće! 

