Lamine Yamal je u Hrvatskoj i leti nad našim otocima: Pogledajte javljanje s Kornata

Lamine Yamal je u Hrvatskoj. Zvijezda Barcelone objavila je story iz Lijepe naše.

Jedan od najboljih igrača današnjice koji je s 18 godina zamalo osvojio i Zlatnu loptu objavio je story na svom Instagramu, a vidljivo je kako 18-goodišnjak uživa u letu helikopterom iznad Kornata.

S njim je i njegova djevojka, sedam godina starija argentinska pjevačica Nicki Nicole koja je također objavila video na svom storyju. Njegov story OVDJE, a njen OVDJE.

Yamal se našalio kako je Nicole pet minuta nakon videa bilo muka, a dodao je i emotikon plakanja od smijeha.

Inače, Yamal nije pozvan u reprezentaciju Španjolske za vrijeme ove reprezentativne stanke zbog ozljede prepona, a prema prvim procjenama, njegov oporavak trebao bi trajati dva do tri tjedna.

U međuvremenu uživa u Lijepoj našoj. Ugodan boravak ti želimo, momče. Svrati i češće!

