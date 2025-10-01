LAMINE OD ZLATA /
Yamal srušio novi rekord: U njegovim godinama ovo nikome nikad nije uspjelo
'Srebrna' lopta pokušat će se pokazati i dokazati i pred Dembeleom koji mu je 'uzeo' Zlatnu loptu, iako Francuz zbog ozljede ne igra
1.10.2025.
20:52
Profimedia
Barcelona u drugom kolu Lige prvaka dočekuje PSG, a utakmicu će posebno pamtiti Lamine Yamal.
Mladić koji je prije dva i pol mjeseca napunio 18 godina večeras igra svoju 24. utakmicu u Ligi prvaka, što ga čini nogometašem s najviše utakmica u povijesti natjecanja prije 19. godine.
'Srebrna' lopta pokušat će se pokazati i dokazati i pred Dembeleom koji mu je 'uzeo' Zlatnu loptu, iako Francuz zbog ozljede ne igra na ovoj utakmici.
