Yamal srušio novi rekord: U njegovim godinama ovo nikome nikad nije uspjelo

Barcelona u drugom kolu Lige prvaka dočekuje PSG, a utakmicu će posebno pamtiti Lamine Yamal.

Mladić koji je prije dva i pol mjeseca napunio 18 godina večeras igra svoju 24. utakmicu u Ligi prvaka, što ga čini nogometašem s najviše utakmica u povijesti natjecanja prije 19. godine.

'Srebrna' lopta pokušat će se pokazati i dokazati i pred Dembeleom koji mu je 'uzeo' Zlatnu loptu, iako Francuz zbog ozljede ne igra na ovoj utakmici.

24 - Lamine Yamal 🇪🇸 podría jugar esta noche su 24º partido en @LigadeCampeones, lo que le convertiría en el futbolista con más partidos en la historia de la competición antes de cumplir los 19 años. Centella. 💫 pic.twitter.com/uFAjjt73hd — OptaJose (@OptaJose) October 1, 2025

