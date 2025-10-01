LAMINE OD ZLATA /

Yamal srušio novi rekord: U njegovim godinama ovo nikome nikad nije uspjelo

Yamal srušio novi rekord: U njegovim godinama ovo nikome nikad nije uspjelo
Foto: Profimedia

'Srebrna' lopta pokušat će se pokazati i dokazati i pred Dembeleom koji mu je 'uzeo' Zlatnu loptu, iako Francuz zbog ozljede ne igra

1.10.2025.
20:52
SPORTSKI.NET
Profimedia
Barcelona u drugom kolu Lige prvaka dočekuje PSG, a utakmicu će posebno pamtiti Lamine Yamal

Mladić koji je prije dva i pol mjeseca napunio 18 godina večeras igra svoju 24. utakmicu u Ligi prvaka, što ga čini nogometašem s najviše utakmica u povijesti natjecanja prije 19. godine. 

'Srebrna' lopta pokušat će se pokazati i dokazati i pred Dembeleom koji mu je 'uzeo' Zlatnu loptu, iako Francuz zbog ozljede ne igra na ovoj utakmici. 

Lamine YamalLiga Prvaka
