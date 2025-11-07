Osijekov dragulj oduševio! Sopić ga poveo na Poljud: 'Dirnule su me njegove riječi'

Hajduk i Osijek igraju na Poljudu u subotu od 17:45 sati derbi 13. kola HNL-a.

Okršaj je to prve i posljednje momčadi prvenstva u kojoj se Osijek pokušava vratiti 'na stare staze' uz vodstvo novog trenera Željka Sopića.

Sopić je na konferenciji za medije otkrio kako će u Split vjerojatno putovati i Osijekov dragulj, Anton Matković, koji nije igrao još od kraja veljače kad je potrgao prednje križne ligamente, upravo protiv Hajduka na Poljudu kad su Osječani izgubili 4:0.

"Dirnule su me riječi Matkovića. Dečko ima 19 godina i svi znamo da se ozlijedio na Poljudu prošle godine. Rekao sam mu da bi možda trebalo pričekati reprezentativnu stanku pa da krene poslije stanke, ali je rekao da baš želi otići na Poljud i da nema ni najmanje straha. Tako da, poznavajući sebe, mislim da će biti s nama u autobusu za Poljud", rekao je Sopić.

S bolnom grimasom na licu izašao je Anton Matković s poljudskog travnjaka, tog 22. veljače ove godine, a ozljeda ga je s terena udaljila gotovo devet mjeseci.

Ljubitelji nogometa u Hrvaskoj željno očekuju njegov povratak, a brojni su strčnjaci upravo njega označili kao napadača kakav je prijeko potreban hrvatskoj reprezentaciji.

Kako je Sopić i najavio, tako se i dogodilo. Osijek je objavom na Facebooku potvrdio kako je Matković ušao u autobus za Split i bit će na raspolaganju na Poljudu.