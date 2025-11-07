FREEMAIL
SRAMOTNO /

Izašli podaci o europskim rezultatima. Nećete vjerovati tko je sve ispred hrvatskih predstavnika

Izašli podaci o europskim rezultatima. Nećete vjerovati tko je sve ispred hrvatskih predstavnika
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Po UEFA-inom koeficijentu naša je liga 21. u Europi s koeficijentom 24,625, dok je na 20. mjestu Izrael s 27,500. Ispod nas su mađarska liga (24,125) i rumunjska (24,000)

7.11.2025.
18:13
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Naime, kada se uzmu u obzir sva tri europska natjecanja i kvalifikacije za ista, hrvatski predstavnici pobijedili su u samo osam navrata. Više pobjeda od naših klubova ostvarili su predstavnici iz Češke, Grčke i Mađarske, ali i Islanda, Irske i Azerbajdžana.

Hrvatski su predstavnici ostvarili osam pobjeda u 19 utakmica. Od toga, Rijeka je pobijedila triput (Shelbourne, PAOK i Spartu Prag), Dinamo dvaput (Ferencváros i Maccabi Tel Aviv), a Hajduk dvaput (protiv Zire u produžecima i protiv Dinama iz Tirane), dok je osma pobjeda stigla Varaždinovom pobjedom protiv Santa Clare. Osim vodećih Engleza (koji su ostvarili 24 od 35 mogućih pobjeda), na vrhu su i Poljaci s 21, a nešto manje (17) imaju Španjolska, Portugal, Njemačka i Cipar. Jedina liga čiji klubovi nisu nijednom pobijedili jest velška.

Po UEFA-inom koeficijentu naša je liga 21. u Europi s koeficijentom 24,625, dok je na 20. mjestu Izrael s 27,500. Ispod nas su mađarska liga (24,125) i rumunjska (24,000), čiji su predstavnici ove sezone ostvarili više bodova od hrvatskih. O koeficijentu lige ovisi broj mjesta u određenom natjecanju, a trenutno nedostižno 15. mjesto, koje donosi dva kluba u Ligi prvaka, drži Švicarska s koeficijentom 33,100.

 

 

Nk RijekaHajdukDinamoNk VaraždinHnlEuropska LigaLiga PrvakaKonferencijska Liga
