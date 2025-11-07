Izašli podaci o europskim rezultatima. Nećete vjerovati tko je sve ispred hrvatskih predstavnika

Naime, kada se uzmu u obzir sva tri europska natjecanja i kvalifikacije za ista, hrvatski predstavnici pobijedili su u samo osam navrata. Više pobjeda od naših klubova ostvarili su predstavnici iz Češke, Grčke i Mađarske, ali i Islanda, Irske i Azerbajdžana.

Hrvatski su predstavnici ostvarili osam pobjeda u 19 utakmica. Od toga, Rijeka je pobijedila triput (Shelbourne, PAOK i Spartu Prag), Dinamo dvaput (Ferencváros i Maccabi Tel Aviv), a Hajduk dvaput (protiv Zire u produžecima i protiv Dinama iz Tirane), dok je osma pobjeda stigla Varaždinovom pobjedom protiv Santa Clare. Osim vodećih Engleza (koji su ostvarili 24 od 35 mogućih pobjeda), na vrhu su i Poljaci s 21, a nešto manje (17) imaju Španjolska, Portugal, Njemačka i Cipar. Jedina liga čiji klubovi nisu nijednom pobijedili jest velška.

Po UEFA-inom koeficijentu naša je liga 21. u Europi s koeficijentom 24,625, dok je na 20. mjestu Izrael s 27,500. Ispod nas su mađarska liga (24,125) i rumunjska (24,000), čiji su predstavnici ove sezone ostvarili više bodova od hrvatskih. O koeficijentu lige ovisi broj mjesta u određenom natjecanju, a trenutno nedostižno 15. mjesto, koje donosi dva kluba u Ligi prvaka, drži Švicarska s koeficijentom 33,100.

📈 Number of wins this European season (as of 7 Nov):



2⃣4⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

2⃣3⃣ -

2⃣2⃣ -

2⃣1⃣ 🇵🇱

2⃣0⃣ -

1⃣9⃣ -

1⃣8⃣ -

1⃣7⃣ 🇵🇹🇪🇸🇩🇪🇨🇾

1⃣6⃣ 🇳🇱🇩🇰

1⃣5⃣ -

1⃣4⃣ 🇸🇪🇨🇭🇹🇷🇮🇹

1⃣3⃣ 🇷🇴🇫🇷

1⃣2⃣ 🇳🇴🇭🇺🇺🇦

1⃣1⃣ 🇧🇪🇨🇿🇬🇷

1⃣0⃣ 🇮🇪🇦🇿🇦🇹🇸🇮

9⃣ 🇮🇸

8⃣ 🇮🇱🇧🇬🇲🇰🇭🇷🇷🇸🇽🇰

7⃣ 🇧🇾🇦🇱🇦🇲🇫🇮

6⃣ 🇫🇴🇱🇻🇧🇦🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

5⃣ 🇦🇩🇰🇿🇪🇪🇸🇰🇲🇹

4⃣ 🇲🇩🇬🇮

3⃣ 🇬🇪🇱🇹🇱🇺☘️… — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 7, 2025

