3. KOLO /

Rijeka želi potvrditi status favorita: Stiže li nova pobjeda na Gibraltaru?

Rijeka želi potvrditi status favorita: Stiže li nova pobjeda na Gibraltaru?
Foto: Goran Kovacic/pixsell

Tekstualni prijenos utakmice Lincoln Red Imps - Rijeka pratite uživo na portalu Net.hr

6.11.2025.
19:19
Tonko Medvedec
Goran Kovacic/pixsell
Lincoln Red Imps - Rijeka 0:0

Rijeka večeras gostuje kod Lincolna Red Impsa na Gibraltaru u trećem kolu Konferencijske lige.

Susret dolazi u ključnom trenutku za oba kluba, koji imaju po tri boda u skupini. Stadion je rasprodan, domaćin najavljuje borbenu utakmicu, a Riječani su svjesni da ih čeka neugodan teren i motiviran protivnik. Iako bi sve osim pobjede Rijeke bilo viđeno kao iznenađenje, za sastav Victora Sancheza važno je kvalitetno ući u susret.

Utakmica je od velike važnosti za momčad sa Kvarnera, jer sa novih tri boda bila bi korak bliže Europskom proljeću. Punu najavu susreta i što momčad sa Gibraltara kaže o utakmici pročitajte OVDJE.

 

 

   

 

RijekaLincoln Red ImpsKonferencijska LigaVictor SanchezGibraltar
