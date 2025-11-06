Rijeka želi potvrditi status favorita: Stiže li nova pobjeda na Gibraltaru?

Lincoln Red Imps - Rijeka 0:0

Rijeka večeras gostuje kod Lincolna Red Impsa na Gibraltaru u trećem kolu Konferencijske lige.

Susret dolazi u ključnom trenutku za oba kluba, koji imaju po tri boda u skupini. Stadion je rasprodan, domaćin najavljuje borbenu utakmicu, a Riječani su svjesni da ih čeka neugodan teren i motiviran protivnik. Iako bi sve osim pobjede Rijeke bilo viđeno kao iznenađenje, za sastav Victora Sancheza važno je kvalitetno ući u susret.

Utakmica je od velike važnosti za momčad sa Kvarnera, jer sa novih tri boda bila bi korak bliže Europskom proljeću. Punu najavu susreta i što momčad sa Gibraltara kaže o utakmici pročitajte OVDJE.

