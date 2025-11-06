Lincoln najavljuje spektakl protiv Rijeke: Rasprodan stadion i velika očekivanja navijača

Rijeka večeras gostuje kod Lincolna Red Impsa na Gibraltaru u sklopu 3. kola Konferencijske lige. Dok se momčad Victora Sáncheza sprema potvrditi pobjedu nad Spartom i uhvatiti zalet prema europskom proljeću, domaćini najavljuju da neće biti samo prolaznici.

Trener Lincolna Juanjo Bezares istaknuo je da njegov sastav s respektom gleda na hrvatskog predstavnika, ali i vjeruje u svoje mogućnosti:

“Imamo respekt prema Rijeci, ali nakon pobjede nad Lechom pokazali smo Europi da Lincoln Red Imps nije slučajni sudionik grupne faze. Ključna će biti disciplina i podrška s tribina.”

Toni Kolega: “Bit će posebno igrati protiv kluba iz moje domovine”

Posebnu pažnju domaće javnosti izaziva hrvatski veznjak Toni Kolega, koji nosi dres Lincolna i bit će jedno od najzanimljivijih imena večeri. Kolega, koji je podrijetlom iz mjesta Kali s Ugljana, otvoreno je govorio o emocijama pred ovaj susret:

“Bit će posebno igrati protiv kluba iz moje domovine. Rijeka jest favorit, ali mi na svom terenu nikome ne prepuštamo bodove olako... Atmosfera u svlačionici je sjajna i svi smo maksimalno motivirani.”

Gibraltar u znaku nogometa

Prema pisanju Gibraltar Chroniclea, stadion je rasprodan, a navijači su mobilizirani kao rijetko kada. Gradski radio emitira specijalne emisije o Lincolnu, a lokalni mediji ističu važnost umjetne trave i snažnog domaćeg ambijenta.

“Lincoln je godinama sinonim za uspjeh na Gibraltaru, ali ovakve večeri predstavljaju najizazovniji test,” stoji u analizi lista.

Trener Bezares, koji vodi momčad sastavljenu ponajviše od španjolskih igrača, poručuje da će ključ biti čvrsta obrana i energija s tribina.

Rijeka ostaje fokusirana

S druge strane, u redovima Rijeke nema mjesta podcjenjivanju. Trener Victor Sánchez upozorava da će uvjeti biti specifični:

“Igramo na umjetnoj travi koja nije najnovije generacije, tako da se moramo prilagoditi terenu i brzini lopte. To je najvažnije. U srijedu ćemo imati službeni trening kako bismo se priviknuli.”

O protivniku je dodao:

“Na papiru imamo bolju momčad, ali ako nismo maksimalno fokusirani, možemo upasti u probleme. Moramo biti organizirani, agresivni bez lopte i kvalitetni u napadu.”

Rijeka i Lincoln trenutačno imaju po tri boda, pa će pobjednik ove utakmice napraviti velik korak prema prolasku skupine.

“Pobjeda protiv Sparte dala nam je zamah i sada ga želimo potvrditi,” zaključio je Sánchez.

