Poznati trener: 'Dinamo nije bio ništa slabiji od Celte, osim u tom segmentu'

U susretu 4. kola Europske lige Dinamo je pred 17.000 gledatelja na stadionu Maksimir izgubio od Celte Vigo sa 0-3 upisavši prvi poraz, dok je španjolski sastav ostvario treću europsku pobjedu.

Nakon što su u prvom kolu porazili Fenerbahče sa 3-1, potom identičnim rezultatom na gostovanju slavili protiv Maccabi Tel Aviva, a u trećem kolu remizirali protiv Malmoa (1-1), "Modri" su u četvrtom kolu doživjeli težak poraz od španjolske Celte.

Povijesni poraz

Gosti su već nakon prvog poluvremena vodili sa 3-0. Dva gola je zabio Pablo Duran (4, 44), dok je Sergi Dominguez (28) zatresao vlastitu mrežu.

Prvo poluvrijeme bilo je najgore Dinama u povijesti jer nikada do sada nije otišao na odmor s tri pogotka zaostatka.

Komentar stručnjaka

Utakmicu je za Net.hr prokomentirao bivši nogometaš Dinama i sadašnji trener drugoligaša Karlovca Igor Pamić.

"Osjetili smo tu jednu nervozu oko Dinama već i prije utakmice. Nažalost, otvorilo se individualnom greškom, izgubljena lopta u otvaranju u svojoj trećini nakon koje su primili prvi gol. I to je puno otežalo stvar. Mene jedino začudilo da Dinamo nije imao organizaciju. Vidjeli smo jednu Celtu kod koje se vidi da igra jaču ligu i da nema tih predrasuda da stane na svojih 25-30 metara, da se brani organizirano, da dupliraju pozicije. Dinamo je pustio njihove nevjerojatno ekstra brze igrače naprijed, samo u situaciji jedan na jedan, nitko nije duplirao. Bilo je i jalovo prema naprijed, iako Celta nije bila individualno dobra u fazi obrane pogotovo svojoj trećini. Bilo je tih individualnih grešaka, ali Dinamo nije znao iskoristiti. Šteta, šteta, jer Dinamo je imao krasan početak, ali dobro. Dinamo je još u igri i treba treba sada to dobro izanalizirati i ići dalje", rekao je Pamić pa dodao:

"Smatram da se trebalo više respektirati Celtu i jednostavno organizacijski biti bolji. Opet ponavljam, na tu individualnu grešku ne može nitko utjecati. Ono što je razlika, recimo, takvu grešku u hrvatskom prvenstvu te ne kazni jer kvaliteta igrača nije tako dobra. Ovdje te odmah kazni. Ponavljam, Dinamo igrao previše raširenih linija. Jednostavno, ofenzivni igrači Celte su bili slobodni, stalno su okomito dolazili na Dinamovu zadnju liniju i to je bio presudan momenat. Dinamo nije bio ništa slabiji od Celte, osim u tom segmentu."

'Premalo respekta prema Celti'

Mnoge je iznenadio početni sastav Dinama u kojemu nije bilo mladog Noe Mikića i na desnom beku je zaigrao iskusni Francuz Kevin Teophile-Catherine koji se nije proslavio i bio je jedan od najlošijih igrača Plavih protiv Celte.

"Mi ne znamo što bi bilo da je mali Mikić igrao. To možemo samo nagađati. Kovačević se odlučio za iskusnijeg igrača. Ima tu logike. Čini mi se da je bilo ipak premalo respekta prema prema Celti. To je moje mišljenje. Pogotovo u organizaciji obrane i strpljivosti, bez obzira na taj prvi gol što su primili i tu je trebalo puno pametnije, organiziranije, čekati trenutak. Jer, Dinamo je mogao konkurirati, vidjelo se tijekom utakmice Celti. Trebao je biti puno strpljiviji. Dinamo je odmah išao 'va banque' i, normalno, dobio dva gola na način na koji ne smije primiti na Maksimiru", prokomentirao je naš sugovornik.

Dinamo se sada vraća obavezama u HNL-u, gdje ga u sljedećem kolu u nedjelju čeka gostovanje u Puli i utakmica protiv Istre 1965. U utakmicama nakon ispita u Europi Dinamo se ove (a i prošle) sezone nije proslavio, a sada bi novi kiks mogao imati ozbiljne posljedice.

"Nije sada lako. Svi znamo, što je Dinamo, bar bi trebali znati. Dinamo je veličina i nije lako nositi dres Dinama. To uvijek ja govorim i ponavljam. Mi pričamo uvijek o trenerima i prihvaćam da svi treneri imaju krivnju i to uopće nije sporno. Međutim, ova ekipa Dinama i ovaj kadar Dinama još nije dokazan Možemo mi reći da je ovaj kadar ekstra, da je ovakav ili onakav, ali on nije dokazan. Dinamo je prošle sezone imao problem i imao po meni bolju momčad nego ove godine, pa je smijenio četiri trenera i nisu bili prvaci. Dakle, vrlo je upitno. Treba znati povući pravi potez u pravom momentu. A što se tiče Istre, Dinamu je teško u Puli uvijek. Ništa to ne mijenja u ovoj situaciji će biti pogotovo teško zato što će to sigurno i biti prezentirano kao jedna od onih ekstra ključnih utakmica", zaključio je Pamić.

