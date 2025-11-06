Društvene mreže eksplodirale nakon maksimirskog potopa: 'Veća sramota nego Bayern'

Teška večer na Maksimiru završila je potpunim razočaranjem za zagrebački Dinamo. U europskom ogledu protiv španjolske Celte, Modri su upisali bolan poraz, a prva dva gola gosti su postigli već u ranoj fazi susreta. Reakcije iz Dinama nakon teškog poraza možete pratiti OVDJE

Iako je Dinamo u drugom poluvremenu pokušao popraviti dojam, razlika u kvaliteti bila je previše očita, Celta je izgledala kao momčad iz drugog nogometnog svijeta.

Čak je i sam klub nakon utakmice objavio poruku na Instagramu: “Danas jednostavno nije išlo.”

No, ta rečenica nije smirila nezadovoljne navijače dapače, dodatno je potaknula lavinu komentara na društvenim mrežama.

Navijači ogorčeni: “Ove vučibatine nisu zaslužile ovakvo bodrenje”

U komentarima pod objavama Dinama, ali i na X-u i Instagramu, navijači su iskazali veliko nezadovoljstvo viđenim. Najčešće se spominjalo ime Maria Kovačevića kojeg mnogi smatraju odgovornim za raspad sustava na terenu.

“Livaković, Jakirović..., Celta kao da igra s djecom. Hvala vam na ovoj predivnoj večeri,” neki su od komentara koji se brzo proširio mrežama.

“Veća je sramota primiti tri komada od Celte doma nego devet od Bayerna u Münchenu,” dodao je drugi navijač.

Pojedinci su ipak istaknuli i rijetke pozitivne primjere:

“Hvala Stojkoviću, Zajcu i Hoxhi na borbi i požrtvovnosti. Sve ostalo je suvišno komentirati.”

Mnogi su zamjerili treneru što u drugom dijelu nije dao priliku igračima s klupe:

“Nije li 0:3 na poluvremenu idealna prilika da vidimo Mudražiju, Soldu, Mikića ili Varelu? Kad ako ne tad?”

Drugi su kritizirali pristup i manjak borbenosti:

“Ne borit se pred ovakvim navijačima... jedan prekršaj za cijelu utakmicu, Celta je odradila lakši trening."

Jedino što je na Maksimiru ostavilo pozitivan dojam bila je podrška s tribina. Bad Blue Boysi su cijelu utakmicu bodrili svoju momčad, iako su igrači na terenu teško pratili njihov ritam.

“Danas su se pojavili samo navijači. Bravo BBB. Ovi na terenu nisu zaslužili ovakvo bodrenje,” zaključio je jedan navijač, a sličan ton prevladava u većini komentara.

