Trumpov potez nije neuobičajen? Evo zašto nije smio taknuti čovjeka koji je pao u nesvijest

DRAMA U BIJELOJ KUĆI /

Dramatičan trenutak u Bijeloj kući.

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je morao prekinuti brifing za medije nakon što je jedan od gostiju iza njegovih leđa pao u nesvijest. Taj trenutak ubrzo je postao viralan zbog Trumpove reakcije.

Stručnjak za protokol Zdeslav Perković kaže da njegova reakcija ipak nije neuobičajena. 'Kaže se da fotografija govori više od tisuću riječi. Zaista sam bio malo iznenađen na neki način izgleda sve kao kao da je režirano. On je u nekakvoj gotovo autističnoj pozi, naknadne lucidnosti. Međutim, predsjednik SAD-a je u najvećem stupnju štićenja, osoba koja ne smije dodirivati osobe koje nisu pregledane ili ovdje koji nisu u najužem krugu suradnika, prijatelja', govori stručnjak

