Obitelj, suborci i prijatelji oprostili se od Zorislava Gašpara

Ranko Ostojić o napadu u Splitu: 'To nije mišljenje, to je nasilje i sramota grada'
Obitelj, suborci i prijatelji oprostili su se od Zorislava Gašpara na Memorijalnom groblju u Vukovaru.
20-godišnji heroj obrane Vukovara nakon najžešćih bitki i ranjavanja, odveden je 1991. godine iz vukovarske bolnice i ubijen na Ovčari.
Nakon 34 godine pronađeni su i identificirani njegovi posmrtni ostaci zajedno s jučer sahranjenim Jean-Michelom Nicolierom, a na vukovarskom Memorijalnom groblju u petak je sahranjen Zorislav Gašpar uz vojne počasti. Više u videu...