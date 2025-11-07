FREEMAIL
U VUKOVARU /

Obitelj, suborci i prijatelji oprostili se od Zorislava Gašpara

Obitelj, suborci i prijatelji oprostili su se od Zorislava Gašpara na Memorijalnom groblju u Vukovaru.

20-godišnji heroj obrane Vukovara nakon najžešćih bitki i ranjavanja, odveden je 1991. godine iz vukovarske bolnice i ubijen na Ovčari.

Nakon 34 godine pronađeni su i identificirani njegovi posmrtni ostaci zajedno s jučer sahranjenim Jean-Michelom Nicolierom, a na vukovarskom Memorijalnom groblju u petak je sahranjen Zorislav Gašpar uz vojne počasti. Više u videu...

7.11.2025.
14:08
RTL Danas
Posmrtni OstaciMemorijalno GrobljeVukovarBranitelj
