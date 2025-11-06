FREEMAIL
SENZACIONALNO OTKRIĆE /

Otkriven ratnik iz davnine! Papuk skriva grob moćne aristokracije

U šumi na Papuku arheolozi uklanjaju slojeve zemlje s otkrivenog grobnog humka pripadnika ratničke aristokracije iz 8. stoljeća prije nove ere. „Da je riječ o ratniku svjedoči nam bogata ratnička oprema, imamo tri željezna koplja, dvije željezne sjekire, ono što je vrlo zanimljivo je da imamo i jedno brončano koplje koje bi zapravo trebalo pripadati razdoblju prije toga i imamo veliki gozbeni komplet.“ kaže Hrvoje Potrebica, profesor na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Količina vrijednih predmeta u monumentalnom grobu koji je bio obzidan kamenom i prekriven zemljom impresionira i najiskusnije istraživače. Pogledajte više u prilogu Bojana Uranjeka

6.11.2025.
21:05
