Otkriven ratnik iz davnine! Papuk skriva grob moćne aristokracije

SENZACIONALNO OTKRIĆE /

U šumi na Papuku arheolozi uklanjaju slojeve zemlje s otkrivenog grobnog humka pripadnika ratničke aristokracije iz 8. stoljeća prije nove ere. „Da je riječ o ratniku svjedoči nam bogata ratnička oprema, imamo tri željezna koplja, dvije željezne sjekire, ono što je vrlo zanimljivo je da imamo i jedno brončano koplje koje bi zapravo trebalo pripadati razdoblju prije toga i imamo veliki gozbeni komplet.“ kaže Hrvoje Potrebica, profesor na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Količina vrijednih predmeta u monumentalnom grobu koji je bio obzidan kamenom i prekriven zemljom impresionira i najiskusnije istraživače. Pogledajte više u prilogu Bojana Uranjeka