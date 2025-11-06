FREEMAIL
SPAŠAVANJE NA RAZINI /

Reporter Boris Mišević prvi zavirio u specijalni helikopter ATJ Lučko: Pogledajte što može

Oni su superheroji, a od sada su zajedno na zadatku - HGSS i antiteroristička jedinca Lučko obučavaju se za zajedničke akcije spašavanja. Na nepristupačnim terenima u pomoć stižu iz zraka novim Bell letjelicama. Ekskluzivno, iz baze antiterorističke jedinice, Boris Mišević za RTL Danas javio se u društvu pilota ATJ Lučkog koji otkriva da je ovo prvi put da njihova elitna antiteroristička jedinica surađuje s HGSS-om.

Pilot Dubravko Radić rekao je da novi Bell helikopteri mogu slijetati na manje pristupačna mjesta, a tamo gdje ne bude mogao sletjeti da postoje mogućnosti spuštanja do unesrećenog uz pomoć vitla ili užeta. Više pogledajte u videu

 

6.11.2025.
20:48
Boris Mišević
Atj LučkoHelikopterHgss
