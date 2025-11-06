Posljedice napada u Splitu: Ako ih osude za nasilje iz mržnje, prijeti im i 5 godina zatvora

DEVET UHIĆENIH /

Šestorica uhićenih pod sumnjom da su sudjelovali u sramotnom napadu u Split su trenutačno kod pritvorskog nadzornika.

U policiji smiju ostati 24 sata, a onda ih policija prosljeđuje u Državno odvjetništvo, a nakon ispitivanja u DORH-u idu na ispitivanje sucu istrage koji određuje hoće li ih zadržati u jednomjesečnom pritvoru ili pustiti.

I ova šestorica, kao i ranije uhićeni, zadržani su u pritvoru zbog sumnje da su počinili dva kaznena djela – sprečavanje slobodnog izražavanja nacionalnog identiteta, gdje je zapriječena kazna do jedne godine zatvora, i za nasilje uzrokovano mržnjom koje je puno ozbiljnije kazneno djelo i tu su zapriječene zatvorske kazne od šest mjeseci do pet godina.