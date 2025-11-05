Mirjana Rakić o novom gradonačelniku New Yorka koji je Trumpova noćna mora

MUSLIMAN I SOCIJALIST /

Srp i čekić u rukama, zvijezde petokrake na nebu i aluzije na Marxa, to je današnja naslovnica New York Posta: jer novi gradonačelnik New Yorka je Zohran Mamdani. Čovjek kojeg Donald Trump nazova komunistom, izbore je dobio na obećanjima da će zamrznuti cijene rente stanova i omogućiti besplatni javni prijevoz.

Nije samo Mamdani, demokrati su razvalili na jučerašnjim izborima, koji su se održali baš na godinu dana mandata Donalda Trumpa. Sve je to u studiju RTL Direkta komentirala novinarka i vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić