Vukovar se oprašta od svojih heroja: Posljednji počinak za Zorislava, Josipa i Dragutina

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NEZABORAVNI BRANITELJI /

Zorislav Gašpar, Josip Batarelo, Dragutin Štic. Svoje živote dali su u borbi za Hrvatsku.

Zorislav Gašpar i Dragutin Štic bit će sahranjeni na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, a Josip Batarelo na Gradskom groblju Miroševac u Zagrebu.

Njihovi prijatelji i suborci poručuju da svoje heroje nikada neće zaboraviti. Sjećanja suboraca i prijatelja na njih i najteže dane obrane Vukovara puna su emocija. Više pogledajte u videu