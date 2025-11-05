FREEMAIL
NEZABORAVNI BRANITELJI /

Vukovar se oprašta od svojih heroja: Posljednji počinak za Zorislava, Josipa i Dragutina

Zorislav Gašpar, Josip Batarelo, Dragutin Štic. Svoje živote dali su u borbi za Hrvatsku. 

Zorislav Gašpar i Dragutin Štic bit će sahranjeni na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, a Josip Batarelo na Gradskom groblju Miroševac u Zagrebu.

Njihovi prijatelji i suborci poručuju da svoje heroje nikada neće zaboraviti. Sjećanja suboraca i prijatelja na njih i najteže dane obrane Vukovara puna su emocija. Više pogledajte u videu

5.11.2025.
20:00
RTL Danas
Vukovar 1991HerojiOvčara
