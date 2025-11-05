Vukovar se oprašta od svojih heroja: Posljednji počinak za Zorislava, Josipa i Dragutina

TRAŽE SE KRIVCI TRAGEDIJE /
Izgorjeli su dok su se spremali za spavanje. Riječi spašavatelja iz Tuzle slamaju srca
Zorislav Gašpar, Josip Batarelo, Dragutin Štic. Svoje živote dali su u borbi za Hrvatsku.
Zorislav Gašpar i Dragutin Štic bit će sahranjeni na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, a Josip Batarelo na Gradskom groblju Miroševac u Zagrebu.
Njihovi prijatelji i suborci poručuju da svoje heroje nikada neće zaboraviti. Sjećanja suboraca i prijatelja na njih i najteže dane obrane Vukovara puna su emocija. Više pogledajte u videu