Ljudi bježe, medvjedi osvajaju gradove, u pomoć pozvana vojska: Šokantni val napada potresa poznatu državu

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

OPSADNO STANJE /

U Japanu je proglašeno opsadno stanje nakon vala napada medvjeda koji posljednjih mjeseci teroriziraju sjever zemlje. Broj napada toliko je porastao da je u pomoć pozvana i vojska, a vlasti upozoravaju građane da ne izlaze iz kuća nakon mraka.

Od travnja je zabilježeno više od 100 napada, a 12 osoba je poginulo. Najteže je pogođen grad Kazuno, gdje su medvjedi ubili čak osmero ljudi. Upravo ondje je započela vojna operacija s ciljem obrane stanovništva.

Foto: Rtl Danas

“Bez obzira koliko su ljudi oprezni, s ovako velikom populacijom medvjeda broj incidenata se ne smanjuje”, upozorio je Yasuhiro Kitakata, dužnosnik grada Kazuno.

Gradonačelnik Shinji Sasamoto poručio je da je “glavni cilj uspostaviti snažan odnos između lovaca i vojske” te da će zajedničkim snagama pokušati spriječiti nove tragedije.

Zbog sve učestalijih napada, lokalni lovci više ne mogu sami kontrolirati situaciju. Vojska će im pomagati postavljanjem zamki i korištenjem dronova koji će emitirati zvukove laveža pasa i vatrometa kako bi medvjede otjerali dublje u šumu.

Foto: Rtl Danas

Problem je, kažu stručnjaci, što se granica između ljudi i divljine potpuno pomaknula.

“Nekada su u podnožju planina bila poljoprivredna zemljišta i rižina polja. Danas su ta područja napuštena, pa se medvjedi spuštaju sve bliže naseljima u potrazi za hranom”, objašnjava Kitakata.

Vlasti su stanovnicima savjetovale da izbjegavaju šumu, da ne izlaze iz kuće nakon zalaska sunca i da nose zvona kako bi u slučaju susreta mogli uplašiti medvjeda.