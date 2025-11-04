Počelo uvođenje novog sustava naplate cestarina, evo kako ćete je plaćati

POSTAVLJAJU SE PORTALI /

Počelo je uvođenje novog sustava naplate cestarina. Prvih sedam portala za skeniranje postavljaju se na autocesti A3 između Popovače i Novske. Radovi će se odvijati u više faza, a iz Hrvatskih autocesta upozoravaju vozače da ih očekuje privremena prometna regulacija.

Riječ je o projektu vrijednom 80 milijuna eura koji predviđa rušenje naplatnih kućica, što za vozače znači brže i jednostavnije putovanje. Sustav bi trebao zaživjeti 1. studenog iduće godine i tada se cestarina više neće moći platiti gotovinom ili karticom već putem ENC-a ili automatskim prepoznavanjem tablica, za što će se vozači morati registrirati u sustav. Za one koji to neće učiniti predviđene su kazne.

Tomislav Mihotić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture tvrdi kako će se postaviti 212 portala. "Ovo se odvija pod prometom i do kraja godine 15 portala će se postavljati. U međuvremenu će se testirati prolaz vozila ispod portala, ali to neće biti uspostava novog sustava naplate. Novi sustav naplate će se uspostaviti kad se svi portali završe". Više doznajte u prilogu.