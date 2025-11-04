Šuta o skandaloznom incidentu u Splitu: 'Svi imaju pravo na svoje mišljenje, ali..'

Osjeća li odgovornost kao gradonačelnik i je li se ispričao napadnutima. Što kaže o radu policije i je li Split siguran grad. Razgovarali smo sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom.

Gradonačelniče, osudili ste incident. No danas niste došli na otvaranje izložbe u Marmontovoj. Jeste li trebali doći kao podrška organizatorima?

Vrlo sam bio jasan — osudio sam cijeli incident što se tiče manjina u gradu Splitu. Prvi moj prijem bio je upravo za nacionalne manjine. Do sada sam svaki put pokazao da se odazivam na njihove pozive i tako ću nastaviti i u budućnosti.

Konkretno što se tiče same izložbe, ja nisam dobio poziv. Imao sam svoj raspored, kao i moji zamjenici. Prvo što ste me vi, kao novinari, pitali, splet okolnosti je bio takav kakav je bio. Ali nacionalne manjine imaju punu podršku u gradu Splitu, a među ostalima i nacionalna manjina Srba.

Danas je premijer rekao da su u napadu sudjelovale navijačke skupine. Jedan od uhićenih je istaknuti pripadnik jedne navijačke skupine. Imate li kakve informacije, odnosno više saznanja o tome?

Evo, ja sam to čuo kroz medije. O bilo kome da je riječ, smatram da je to neprihvatljivo i da iz svega ovoga trebamo sigurno izvući pouku. Grad Split mora biti grad uključivosti i zajedništva, da se ovakve stvari jednostavno ne događaju. Trebamo apelirati na roditelje, na škole, na odgoj, jer prvenstveno sve kreće od kuće.

Smatrate li da je višegodišnje toleriranje spornih pokliča i simbola u javnom prostoru dovelo do ozračja u kojem se ovakvi incidenti događaju, nažalost, baš u Splitu?

Ja smatram da su ovo izolirani slučajevi. Mislim da cijeli grad Split dovoditi u kontekst takvih izoliranih slučajeva nije korektno. Grad Split je grad koji je uvijek pokazao široko srce i uključivost. Ovakve izolirane slučajeve trebamo osuditi i učiniti sve da se više ne ponove.

Kako komentirate stotine poruka podrške napadačima na društvenim mrežama?

Svatko ima pravo na svoje mišljenje. Ti slučajevi koji komentiraju na društvenim mrežama — znamo da postoje i stvarni i lažni profili — ali svakako nije dobro da se bilo kakav oblik mržnje ili isključivosti širi društvenim mrežama ili u javnom prostoru, jer nas to sigurno vraća u neku mračnu prošlost.

Ovo je vrijeme kada obilježavamo Dan sjećanja na Vukovar i Škabrnju. Svi znamo što se događalo u to vrijeme i ovo je trenutak kada se svi trebamo izdignuti iznad podjela, bez politikanstva, zauzeti jasan stav i učiniti sve da se ovakve stvari više nikada ne dogode.