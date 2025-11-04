Požar u Svetoj Nedelji pod kontrolom: 'Gasit ćemo do jutra, ne približavajte se intervenciji'

Ogroman požar buknuo je u Svetoj Nedelji nešto prije podneva. Zapalilo se skladište guma, a vatrogasci svim raspoloživim snagama pokušavaju ugasiti vatru. Jedan radnik je lakše ozlijeđen.

Gust crni dim vidi se iz gotovo cijelog Zagreba. Na mobitele građana stigle su SMS poruke Civilne zaštite s upozorenjem zbog značajne opasnosti. Građani su upozoreni da zatvore prozore i drže se dalje vatre. U vatrogasnoj zajednici Zagrebačke županije kažu da je upravo zbog toga što gore gume - gašenje požara otežano.

"Građani ne moraju biti zabrinuti. Poslali smo SRUUK poruke kao jednu preporuku građanima da ostanu u kućama, zatvore prozore te da slušaju televiziju i radio za daljnje upute", rekao je Božidar Ćurić, pročelnik Područnog ureda Civilne zaštite Zagreb.

"Dim je bio jako crn, bilo je jao ogromno. Bilo je široko nekih 100 metara i bio je ogroman plamen", rekao je Tin Malezija iz Svete Nedelje.

Požar je pod kontrolom

U popodnevnim satima vatrogasci su požar stavili pod kontrolu, ali vatra i dalje gori.

Razgovarali smo s radnicima koji rade u obje tvrtke u kojima je došlo do požara. Oni nisu htjeli pred kamere, ali u tvrtki koja se bavi vulkanizerstvom rekli su da je očigledno došlo do kvara na instalacijama.

Vatra je isprva tinjala, ali se ubrzo sve razbuktalo. Radnici su sami pokušali vatru ugasiti protupožarnim aparatima, potrošili su ih više desetaka, međutim nisu uspjeli. Pretpostavlja se da je tada došlo do ozljede jednog od radnika.

'Nagorjele su okolne firme'

"Požar je trenutno lokaliziran, trenutno se radi dogašivanje aktivne vatra koja je još prisutna. Tu se radi o zaista velikoj količini gorive mase i to je teško gasiti, jako brzo se širi. Prioritet nam je bio, uz gašenje, spasiti i okolne objekte kojima je prijetila velika opasnost. Uspjeli smo to spriječiti, ali su nagorjele neke okolne firme", rekao nam je Ivan Štimac iz vatrogasne postrojbe Sveta Nedjelja.

Objasnio je i da se radi o velikoj intervenciji koja je prešla u županijski karakter.

"Stigla nam je pomoć iz županijskog operativnog centra, ukupno je tu preko 50 vatrogasaca s 21 vozilom. U 18 sati planiramo smjenu vatrogasaca, da se ljudi odmore i da dođu nove snage", rekao je Štimac.

Kako je objasnio, požar će vjerojatno trajati do jutra zbog dogašivanja, a o uzroku kaže da će to ustanoviti policija.

Savjet građanima

"Prvenstveno ovaj dim, koji sada nije toliko intenzivan, poslali smo preko županijskog centra poruku za upozorenje ljudima. Mi savjetujemo da se ne izlažu tom dimu, da ne dolaze u blizinu mjesta gdje je intervencija i da preventivno zatvore prozore i vrata", rekao je Štimac.

Istaknuo je i da nema potrebe za dizanjem panike jer nema ozlijeđenih vatrogasaca niti će biti velike štete za okoliš.