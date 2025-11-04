Izdana upozorenja za građane zbog dima koji se širi: 'U opasnosti nije samo ovaj dio Zagreba'

Zamjenik ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", doc. dr. sc. Bruno Cvetković obratit će se javnosti oko velikog požara skladišta guma u Svetoj Nedelji, zbog kojeg se građanima savjetuje mjere opreza zbog mogućeg onečišćenja zraka.

Iz Štampara su najavili da će njihovi stručnjaci izaći na teren i odraditi mjerenja kvalitete zraka.

Građanima u međuvremenu savjetuju da zatvore vrata i prozore kako bi spriječili ulazak dima u prostorije te da smanje boravak i fizičke aktivnosti na otvorenom.

U skladištu guma tvrtke Pneumatik u Svetoj Nedelji u utorak je oko 11 sati izbio veliki požar što je uzrokovalo veliki crni dim koji se vidi iz velike udaljenosti, objavili su lokalni mediji.

Također, veliki i gusti stup crnog dima vidljiv je iz svih naselja grada, Samobora i zapadnog dijela Zagreba.

Upozorenja iz Štampara

"Može doći do nadražaja dišnih puteva, kašlja, kihanja, može doći do iritacija očiju, ako se baš nađete u koncentraciji tog dima. Ljudi koji su osjetljvije skupine, djeca, trudnice, starije osobe, oni koji već imaju nekkave respiratorne bolesti, trebaju pratiti svoje prmarne simptome. Ako se nešto pogorša trebaju se obratiti svom liječniku.", rekao je doc. dr. sc. Bruno Cvetković.

Zbog trenutačnih meteoroloških uvjeta dim stoji u zraku, a pošto nema vjetra, dim se zadržao na zapadnom dijelu Zagreba.

"Bilo bi najbolje izbjegavati otvoreni prostor što duže, najbolje do sutra dok se taj požar ne stavi pod kontrolu i dok se to se ne slegne", rekao je Cvetković.

"Kroz sat vremena će kolege s terena javiti kakva je kvaliteta zraka. Što se tiče naše ekološke karte Grada Zagreba sa preko 40 senzora, na niti jednom, za sada, nema povećanja određenih parametara. Nadamo se da ih neće ni biti", kazao je Cvetković.

Ne možemo reći da je samo zapadni dio Zagreba pod opasnosti, ovisno o meteorološkim uvjetima, dim se može slegnuti i u nekom drugom dijelu grada.

Upozorio je i na mogućnost širenja dima ostatkom Zagreba.

Kazao je i da su preporuke za stanovnike da zatvore prozore te da smanje kretanje na otvorenom.

