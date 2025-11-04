Nevjerojatna snimka iz zraka: Pogledajte kako izgleda požar u Sveto Nedelji iz zrakoplova

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

GORI SKLADIŠTE GUMA /

Ogroman požar buknuo je u Svetoj Nedelji nešto prije podneva. Zapalilo se skladište guma, a vatrogasci svim raspoloživim snagama pokušavaju ugasiti vatru. Jedan radnik je lakše ozlijeđen. Gust crni dim vidi se iz gotovo cijelog Zagreba.

Na mobitele građana stigle su SMS poruke Civilne zaštite s upozorenjem zbog značajne opasnosti. Građani su upozoreni da zatvore prozore i drže se dalje vatre. U vatrogasnoj zajednici Zagrebačke županije kažu da je upravo zbog toga što gore gume - gašenje požara otežano.

Stup crnog dima se vidio i desetak kilometara od mjesta požara, a vidjeli smo kako je izgledao i iz zraka, snimljen iz jednog zrakoplova koji se našao iznad golemog oblaka dima.

Kako je to izgledalo pogledajte u videu na vrhu članka.