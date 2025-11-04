GORI SKLADIŠTE GUMA /

Nevjerojatna snimka iz zraka: Pogledajte kako izgleda požar u Sveto Nedelji iz zrakoplova

Ogroman požar buknuo je u Svetoj Nedelji nešto prije podneva. Zapalilo se skladište guma, a vatrogasci svim raspoloživim snagama pokušavaju ugasiti vatru. Jedan radnik je lakše ozlijeđen. Gust crni dim vidi se iz gotovo cijelog Zagreba. 

Na mobitele građana stigle su SMS poruke Civilne zaštite s upozorenjem zbog značajne opasnosti. Građani su upozoreni da zatvore prozore i drže se dalje vatre. U vatrogasnoj zajednici Zagrebačke županije kažu da je upravo zbog toga što gore gume - gašenje požara otežano. 

Stup crnog dima se vidio i desetak kilometara od mjesta požara, a vidjeli smo kako je izgledao i iz zraka, snimljen iz jednog zrakoplova koji se našao iznad golemog oblaka dima.  

Kako je to izgledalo pogledajte u videu na vrhu članka. 

 

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
4.11.2025.
16:39
RTL Danas
NovakiSveta NedeljaPožar ZagrebPožarGumaVatrogasci
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx