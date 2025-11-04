HIT DANA /

Kakav Zuckerberg i šeprtljave role na filmu, Jesse Eisenberg bi dao bubreg za vas!

Jedni su ga dosad pamtili kao Marka Zuckerberga, drugi po ulogama pametnih, ali društveno nespretnih karaktera, treći po njegovim smiješnim kratkim pričama. Od danas će Jesse Eisenberg svima biti poznat kao glumac koji je neznancu poklonio svoj bubreg. 

Glumac i redatelj koji je dosad bio nominiran za Oscara i za najboljeg glumca i za najbolji originalni scenarij otkrio je da će sljedeći mjesec pokloniti svoj bubreg. Ne znam zašto, zarazio sam se altruizmom i jako sam uzbuđen, ispričao je NBC-u. 

Ta mu je ideja pala napamet još prije 10 godina, ali tek sada ju je uspio realizirati. Svaki dan u Americi 12 ljudi umre zbog nedostatka organa, nema sumnje da će nesebičan čin Jessija Eisenberga nekome spasiti život.

4.11.2025.
7:51
