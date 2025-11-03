Otac sinu u zatvor donosio drogu, majka skrivala dokaze. Oboje su policajci...

MOOOLIM!? /

A sad jedna topla obiteljska priča... Sin je završio u pulskom zatvoru zbog više kriminalnih djela. Dok je boravio iza rešetaka, njegov otac, inače policajac, nosio mu je drogu u zatvor. A majka, glasnogovornica policije, pomagala je skrivati dokaze. MOOOLIMMM!!!???

Kako piše portal Istra24, godine 2017. stigao je u posjet sinu u pulski zatvor, s paketom odjeće u kojem su zatvorski čuvari pronašli drogu. On je tvrdio da nije bio svjestan da je droga u džepu. Umjesto kaznenog postupka, otvoren je samo prekršajni. A Damir Vitasović te iste godine je unaprijeđen, postao je načelnik pomorske i aerodromske policije u Puli.

Ali, to nije kraj. Istra24 piše i da je majka Nataša, bivša glasnogovornica, a sada voditeljica kadrovske službe Policijske uprave istarske, sinu dojavljivala službene informacije i uništavala dokaze, konkretno jedan televizor. Koliko je poznato, nitko dosad nije disciplinski sankcioniran.