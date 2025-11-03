Prekinuli šutnju: Ovo su studenti koji su 'motkama od tri metra' planirali rušiti vlast u Srbiji

Upoznajte lica s tjeralice.

"Ja sam Dorotea Antić, imam 23 godine, završila sam komunikologiju i odnose sa javnošću u Novom Sadu i na nacionalnoj potjernici sam u Srbiji."

"Ja sam Jovan Dražić, imam 22 godine, studiram historiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i nalazim se na nacionalnoj potjernici u Srbiji."

"Ja sam Anja Pitulić, imam 23 godine, studiram kulturologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i trenutačno se nalazim na nacionalnoj potjernici u Srbiji."

"Zovem se Branislav Đorđević, imam 23 godine, student sam historije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i trenutačno se nalazim na nacionalnoj potjernici u Srbiji."

Mediji u službi Aleksandra Vučića

To su oni, teroristi, rušitelji ustavnog poretka, organizatori građanskog rata - tako su ih nazvali mediji u službi režima Aleksandra Vučića kada su u ožujku, dva dana prije velikog prosvjeda u Beogradu, u specijalnoj emisiji objavili snimku neformalnog sastanka na kojem su studenti pričali o pripremama za protest. Razgovor je tajno snimila Vučićeva tajna služba i odmah poslala režimskim medijima koji su pokrenuli hajku. A naši sugovornici tog su se dana spletom okolnosti našli u Hrvatskoj - i od tada su u egzilu - kući ne mogu, a za tri tjedna im počinje suđenje u odsustvu.

"Potpuno je neizvjestan ishod tog suđenja. Mi možemo na kraju biti osuđeni na kaznu koju tužiteljstvo i traži, a to je pet godina zatvora. U tom slučaju, nama u Srbiju povratka nema još jako, jako dugo", kaže za Direkt Doroteja Antić.

"Ja sam van svoje zemlje zbog nečega što nisam učinio, ne mogu se vratiti nazad zato što će me uhapsiti i možda osuditi za nešto što nisam uradio. A dao bih sve na svijetu da se mogu vratiti nazad i nastaviti borbu koju sam vodio", kaže Jovan Dražić.

Apsurdna optužnica

Do nekidan su šutjeli, jer nisu htjeli otežati situaciju kolegama s istog sastanka koji su u Srbiji uhićeni i na više od pola godine pritvoreni. Pušteni su baš na dan kad je Srbiju posjetila Ursula Von Der Leyen. Sve ih tereti optužnica temeljena na transkriptu nelegalno snimljenog razgovora.

"Izgovorili smo nešto što se u tom trenutku pričalo u svakom domaćinstvu u Srbiji, u svakom kafiću, i čak ništa u onome što smo rekli niti nije inkriminirajuće. Ja sam imao uvid u optužni prijedlog, to je stvarno smiješno. Oni kao navode da su "motkama od tri metra" su planirali rušenje vlasti, zato što se zna da s motkama ispod tri metra ne možeš rušiti ustavni poredak. Apsurdna je optužnica", ističe Branislav Đorđević Bane.

Anja Pitulić je čak optužena iako na snimci nije izgovorila ni riječ, ali to ju ne čudi jer od vlasti i očekuje da laže.

"Da i nije bilo tog sastanka, bilo bi nešto drugo. Mislim da mi svakako ne bi bili na slobodi u ovom trenutku, ni mi ni kolege. Ako smo bili problem, ako su nas htjeli skloniti, na neki drugi način bi nas sklonili", uvjerena je Anja.

Vjeruju u mirnu borbu

Doroteja, Anja, Jovan i Bane tako nisu mogli biti u svome gradu u subotu, kada je više od 100 tisuća njihovih sugrađana na ulicama Novog Sada zašutjelo na 16 minuta. Pad nadstrešnice netom nakon rekonstrukcije željezničkog kolodvora više je nego išta do tada građanima Srbije potvrdilo da raširena korupcija u državi - doslovno ubija. Ali naši sugovornici vjeruju da će ih daljnja mirna borba dovesti do cilja.

"Ovo traje već godinu dana, snaga, volja i bijes ne izostaju ni poslije godinu dana. Mislim da se uopće ne treba postavljati pitanje hoće li to uspjeti. Samo je pitanje kad će se to dogoditi, to je jedino pitanje", siguran je Jovan.

Ali nije im lako gledati što se u Srbiji događa - iz Zagreba. "Mi smo trenutačno u ovoj situaciji sigurni, međutim naše obitelji kod kuće, naši prijatelji i suborci su svi tamo na ulicama u državi u kojoj politička represija nikad nije bila jača, u državi u kojoj je postalo normalno da vas policija tuče na ulici", kaže Doroteja.

'Čim padnu s vlasti, oni su kriminalci'

Ili u državi u kojoj majka jedne od žrtava pada nadstrešnice ispred skupštine stupi u štrajk glađu tražeći da odgovorni budu kažnjeni, građani joj se pridruže, pristaše vlasti iz famoznog "ćacilenda" krenu ih napadati, a policija štitove okrene prema narodu. Takvoj državi bliži se kraj, vjeruju studenti, zato je i eskaliralo nasilje.

"Zato što znaju da čim padnu s vlasti, oni su kriminalci. Oni se boje da će odgovarati za svoje postupke. I zato viđamo toliku represiju", smatra Anja.

A što kad padnu s vlasti? Studentska lista, kažu, mogla bi biti prijelazno rješenje. "Ona je zamišljena da to bude na jedan ograničeni period od dvije godine, koja će nas uvesti u to da mi imamo po prvi put slobodne i fer izbore u proteklih 13 godina. Tako da ona nije ni namijenjena da bude neki nosilac vlasti, nego čisto tranzicijski period, kako bi se uopće neki obrisi demokratskih institucija uspostavili u Srbiji", zaključuje Branislav.

U takvoj Srbiji, nadaju se studenti aktivisti, hajka i progon kojima su oni bili izloženi, postat će nezamislivi.