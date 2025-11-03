Estonske vlasti izvijestile su 2. studenog da je na rijeci Narvi viđen brod ruske obalne straže sa zastavom ruske plaćeničke satnije Wagner.

Estonija je sugerirala da prikazivanje simbola plaćeničke skupine koja se pobunila protiv Kremlja prije dvije godine "potvrđuje činjenicu da se ruski 'željezni' sustav raspada" kao rezultat rata u Ukrajini i pritiska Zapada, objavio je Kyiv Independent.

Wagner, koji je vodio pokojni oligarh Jevgenij Prigožin, borio se u nekim od najtežih bitaka u Ukrajini prije nego što je pokrenuo kratki ustanak protiv Moskve u lipnju 2023.

Prigožin je poginuo u misterioznoj avionskoj nesreći samo dva mjeseca nakon pristanka na okončanje pobune protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Možemo samo nagađati je li duh Prigožina još uvijek živ u Rusiji, Wagnerova ekipa ponovno pokušava zauzeti Moskvu ili su ovaj put usmjerili pogled na Sankt Peterburg", priopćilo je estonsko ministarstvo vanjskih poslova.

Dodali su: "Maršira li Wagner opet na Moskvu ili ovaj put počinje sa Sankt Peterburgom? Teško je reći. S naše strane izgleda kao da su već anektirali ruske graničare", napisali su.

Ruske vlasti nastoje centralizirati kontrolu nad plaćeničkom skupinom - koju su Estonija, Ukrajina i nekoliko drugih zemalja označile kao terorističku organizaciju.

Rijeka Narva čini dio granice između Rusije i Estonije, članice NATO-a i EU-a koja je od izbijanja rata čvrsto podržavala Ukrajinu.

Tallinn je posljednjih tjedana izvijestio o nekoliko provokacija s ruske strane, tri ruska zrakoplova MiG-31 narušila su estonski zračni prostor 19. rujna.

Prošlog mjeseca, savezničke snage navodno su oborile neidentificirani dron u blizini vojne baze na jugu Estonije, a pojava naoružanih muškaraca u blizini ruske strane granice prisilila je na privremena ograničenja putovanja u Saatse Bootu.

