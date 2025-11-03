Uhićen bivši košarkaš, dan ranije poslao oštru poruku Vučiću

Bivši košarkaš Vladimir Štimac uhićen je kasno sinoć, po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu. Akciju su proveli pripadnici Uprave kriminalističke policije, a pritvoren je "zbog sumnje da je pozivao na nasilno rušenje ustavnog poretka", piše telegraf.rs.

Prema izvješćima, Štimac je pritvoren i zbog sumnje na "poticanje na nasilno ponašanje na sportskom događaju ili javnom okupljanju".

Uhapšen @stimac15 jer je stao uz studente pic.twitter.com/NYkQJvM852 — (Ćosa) Ivan Cosic (@ivancosic) November 2, 2025

UHAPSEN STIMAC pic.twitter.com/k49tMn8uyC — KO JE UBIO Manekenku za 6XL (@saranoviceva) November 2, 2025

Pojavile se snimke

Tijekom dana na društvenim mrežama pojavili su se videozapisi u kojima Štimac poziva "cijelu Srbiju da dođe pred Skupštinu".

Dan ranije poslao je oštru poruku Aleksandru Vučiću, predsjedniku Srbije, nakon incidenta koji se dogodio na platou ispred Parlamenta kada je nekoliko desetaka ljudi iz šatorskog naselja "Ćacilend" napalo je mladića Nenada,

Štimac je tom prilikom Vučiću poručio: "Sline li ti cure, ispričavaš li se ovako! Follirant!", napisao je Štimac. Njegova poruka uslijedila je nakon što je Vučić, na godišnjicu pada nadstrešnice, uputio poruku isprike studentima i prosvjednicima.

Je li bre slino slinava jel se ovako izvinjavaš! Folirantu! @avucic https://t.co/tH4iYPx3H5 — Vladimir Štimac (@stimac15) November 2, 2025

POGLEDAJTE VIDEO: Je li litij u Srbiji važniji od demokracije? Picula: 'U tome se zrcali što EU misli...'