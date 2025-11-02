Okupljeni 20 minuta pljeskali majci mladića koji je poginuo u padu nadstrešnice: 'Izdala me Srbija'

Dijana Hrka započela je u subotu štrajk glađu na željezničkoj stanici u Novom Sadu, nedaleko od Skupštine Srbije. Njezin sin Stefan poginuo je prije godinu dana u padu nadstrešnice.

Odjevena u bijelu majicu s natpisom "Mama protiv mašinerije", Hrka je došla pred parlament, ali joj policija nije dopustila da priđe zgradi ispred koje je postavljen šatorski kamp Vučićevih pristaša, poznat kao "Ćacilend". Štrajk je potom počela nedaleko parlamenta.

Za nesreću dosad nitko nije sudski odgovarao što je bio okidač za protuvladine prosvjede koji traju već godinu dana. Optužnice su podignute protiv bivših ministara građevinarstva Gorana Vesića i Tomislava Momirovića te nekadašnje direktorice “Infrastruktura Željeznica Srbije” Jelene Tanasković.

Pozvala i druge roditelje

"Počela sam štrajk glađu, a pozivam sve roditelje stradale djece iz Lučana, Malog Orašja, helikoptera i svih nerazjašnjenih smrti, zovem ih da izađu i da se zajedno izborimo za pravdu", rekla je Hrka, prenosi Nova.rs.

"Izdala me je država Srbija! Sad kažu da sam ubojica, teroristica", kaže. U rukama drži ikonu Bogorodice i fotografiju svog sina.

Policajcima koji čuvaju Ćacilend poručila je neka se srame. Ona i okupljeni građani pokušavali su od policije dobiti dozvolu da prođu ogradu i priđu skupštini, ali nisu je dobili. Ljudi iz Ćacilenda su joj donijeli stolicu da sjedne, ali je ona odbila. Nakon toga su joj stolicu donijeli i građani koji su je došli podržati.

Građani joj pružali podršku

"E sad ćemo se gledati po cijeli dan", poručila je Hrka nakon što je sjela na stolicu.

"Moj štrajk glađu trajat će dok vlast ne ispuni tri uvjeta koja ću im postaviti. Prvo, očekujem da saslušaju sve osumnjičene za pad nadstrešnice i da ih sve pritvore, da konačno krenu suđenja, ali ne samo za onih 13 koje su naveli, jer ih ima još. Drugo, moraju pustiti sve protupravno pritvorene studente i osloboditi ih svake krivice. I treće, da predsjednik raspiše izbore", rekla je.

Građani su joj prilazili i pružali joj podršku, a kada joj je prišao inženjer Zoran Đajić, okupljeni su zapljeskali. Pljesak je trajao čak 20 minuta.

"Režim krije istinu o ubojstvu mog sina i 16 žrtava. Neću više šutjeti", napisala je Hrka na Instagramu, dodavši da je štrajk čin kritike režima predsjednika Aleksandra Vučića "koji već godinu dana krije istinu o ubojstvu" njezina sina Stefana i još 15 žrtava.

