TUŽNA GODIŠNJICA /

Dijanin sin je poginuo u strašnoj tragediji: Kreće u borbu, i to sama

Točno u 11 sati i 52 minute u Novom Sadu 16 minuta - tišine. Toliko je ljudi poginulo u padu nadstrešnice prije točno godinu dana, a za to i dalje nitko nije odgovarao.

Od sinoć na mjesto tragedije stižu stotine tisuća ljudi, a jučerašnju ispriku predsjednika Srbije Aleksandra Vučić zbog ranijih izjava - studenti nisu prihvatili.

Dijana Hrka je majka čiji je sin Stefan poginuo prošlog studenog. Poručila je da u borbu od sutra kreće - sama.

"Ja to moram, to je moja obaveza. Ja moram znati tko je ubio moje dijete i tko je ubio 16 ljudi. Tako da ću ja ispred skupštine grada štrajkati glađu preko puta Ćacilanda."

O tužnoj godišnjici više u prilogu 

1.11.2025.
19:37
Leona Šiljeg
Novi SadPad NadstrešniceAleksandar Vučić
