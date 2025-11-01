Selidba srca Zagreba: Kako je Dolac završio na Europskom trgu i što o svemu kažu kumice?

Tržnica Dolac, simbol grada Zagreba, seli na novu lokaciju zbog oštećenja na stropu i problema s vlagom. Nakon što je dio stropa pao, pri čemu srećom nitko nije stradao, utvrđeno je da vlaga prodire s gornje plohe tržnice. Osim uklanjanja preostale žbuke na stropu, potrebno ispitati i stanje plohe pa je odlučeno da popularni plac preseli na Europski trg.

Prodavač Drago Trojko kaže nam da njemu to nije problem. "Meni je veći problem što ja moram sjediti i prodavati. To je blizu trga Jelačićevom, mislim da će nas vidjet tamo".

Gospodinu Dragi nije problem, ali Ivani Božiković koja robu donosi iz Dalmacije, ovo dodatno komplicira logistiku: "Di su magazini - na Dolcu, di je hladnjača - na Dolcu. Advent smisti na Zrinjevac, od Adventa živiš četiri tjedna, a od nas živiš cilu godinu. A nas stavi na Trg di je meni još od muža pokojna baba na Trgu bana Jelačića prodavala".

Iz Zagrebačkih Tržnica spremni su pomoći nezadovoljnima. Voditelj Tržnice Zagreb Marin Rončević: "Mi smo ih sve pozvali ponaosob da dođu od ponedjeljka kod nas, mi ćemo sa svakim obaviti razgovor i vidjeti na koji način ublažiti negativne efekte. Dali smo im i druge alternative, druge tržnice".

Kupcima nova lokacija nije daleko

Jedan kupac iz Zagreba komentira: Odlično, fantastično, ako budu europske norme, fantastično. Dok druga Zagrepčanka, gđa. Berislava Meter dodaje: "On je definitivno simbol grad Zagreba, bez Dolca nema Zagreba. Ak' mi nekaj treba kaj je na Dolcu, normalno da onda budem išla tamo si kupit kaj mi treba".

Senad se nada da će se Dolac uskoro dobiti i sveobuhvatnu obnovu. "Nije Hrvatska neka afrička zemlja da mi ne bi sad imali natkriveno iznad, da ne bi imali normalne klupe, ne ovo drvo koje je puno bakterija, koje kisne i trune. Ako su sad već napravili ovo, nek naprave kako treba", kaže.

Proizvođačica sira Ivka Kuretić govori: "Nemam pojma kak' to bu izgledalo. Tu imaš mušterije, a dole ne znam budu oni znali gdje smo mi". Isto brine i Josipa i suprugu koji ovdje prodaju svoje cvijeće. "Mi smo tu 25 godina mi imamo gro kupaca koji znaju gdje smo, mi ako se slučajno preselimo tu na drugu klupu, više nas naši kupci ne mogu naći".

Pa od ponedjeljka svoje najdraže kumice potražite na Europskom trgu. Zdravko Buljan je svoju torbu već napunio domaćim proizvodima: "Ako ne može gore bit će tu. Meni lijepo, jutros sam ja s Dolca, tu će mi bit na putu doma. Super. Još zgodnije, sad ne znam kak' će drugima".

Ako se istragom potvrdi da je dovoljno provesti tek manje građevinske zahvate, ponovno otvaranje tržnice Dolac očekuje se za nekoliko tjedana.